L'avvocato catanese Antonio Fiumefreddo ha depositato una denuncia alla Procura di Catania contro il generale europarlamentare Roberto Vannacci, accusandolo di istigazione a delinquere, propaganda e incitamento alla discriminazione razziale, etnica e religiosa, e associazione sovversiva. La segnalazione si focalizza sulle dichiarazioni pubbliche e le iniziative politiche legate a Vannacci e al movimento Futuro Nazionale. Fiumefreddo ha chiesto all'autorità giudiziaria di verificare se tali attività configurino reati, precisando che la sua azione è un diritto di cittadino, senza affiliazioni politiche, e motivata dalla preoccupazione per fenomeni che richiedono consapevolezza, agendo con la propria firma per evitare strumentalizzazioni.

Contenuti della Denuncia e il Movimento Futuro Nazionale

Nell'atto, Fiumefreddo sostiene che le condotte di Vannacci non sono semplici provocazioni. Il legale evidenzia come il generale stia organizzando un soggetto politico che, per contenuti, parole d'ordine e proposte, ripropone idee e progetti del ventennio fascista.

Il movimento Futuro Nazionale è stato registrato come marchio presso l'EUIPO il 24 gennaio 2026. Il simbolo – cerchio blu, scritta bianca e ala tricolore – è destinato a usi politici. La sua nascita segue la rottura tra Vannacci e la Lega, formalizzata al Consiglio federale, e ha suscitato discussioni per la somiglianza con altri simboli.

Il Contesto Politico e l'Attività di Vannacci

Roberto Vannacci, europarlamentare ed ex vicesegretario della Lega fino al 2026, ha ottenuto oltre 532.000 preferenze alle Europee 2024, un significativo patrimonio di voti. Dopo l'addio alla Lega, ha avviato la costruzione di Futuro Nazionale come nuovo soggetto politico, per incidere nel dibattito e nelle campagne elettorali, innescando discussioni nel centrodestra e tra le associazioni politiche per nome e simbolo.

La denuncia di Fiumefreddo si inserisce in questo scenario di evoluzione politica, sollevando interrogativi sulla natura delle iniziative e sulle potenziali implicazioni giuridiche delle attività connesse a Futuro Nazionale.