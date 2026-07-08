Un settantenne è attualmente disperso in Val d'Ayas, nella zona montana tra Champoluc e Antagnod. Le ricerche sono in corso da diverse ore, scattate dopo il mancato rientro dell'uomo da una passeggiata. Una vasta operazione di soccorso è stata attivata nel difficile contesto alpino.

Le squadre, composte da personale del soccorso alpino, vigili del fuoco e volontari locali, stanno perlustrando sentieri e aree boschive. Per ottimizzare le ricerche, vengono impiegate unità cinofile e droni, cruciali per le zone più impervie. Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine; ogni dettaglio è cruciale per il ritrovamento.

Le operazioni di ricerca e il coordinamento

Il coordinamento delle ricerche è gestito da personale specializzato che integra l'uso di mezzi tecnologici avanzati. Le condizioni meteorologiche sono monitorate costantemente per garantire la sicurezza dei soccorritori e valutare l'impatto sulle attività. I responsabili delle squadre hanno ribadito che "le ricerche proseguono senza sosta e coinvolgono tutte le risorse disponibili", evidenziando la ferma determinazione a proseguire fino al ritrovamento del settantenne.

La Val d'Ayas: un ambiente complesso per le ricerche

La Val d'Ayas, situata nella Valle d'Aosta, è una valle alpina nota per i suoi paesaggi montani e la fitta rete di sentieri escursionistici che collegano località come Champoluc e Antagnod.

Frequentata da turisti e appassionati di montagna, specialmente in estate, l'area presenta una morfologia complessa. Dislivelli, fitta vegetazione e vaste aree boschive rendono le operazioni di ricerca particolarmente ardue, richiedendo profonda conoscenza del territorio ai soccorritori.