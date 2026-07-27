Un intervento di salvataggio è stato effettuato ieri dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari nell’area di Zaiana, nel territorio di Peschici, in provincia di Foggia. L’operazione si è resa necessaria a causa di un incendio che ha interessato la zona costiera del Gargano, minacciando il bagnasciuga e sorprendendo numerosi bagnanti presenti sul posto.

I mezzi navali della Guardia di Finanza hanno collaborato attivamente alle operazioni di evacuazione, riuscendo a mettere in salvo nove persone, tra cui donne e bambini. L’intervento si è svolto in condizioni di particolare urgenza, con le fiamme che si avvicinavano rapidamente all’arenile.

Durante le concitate fasi di imbarco sulle imbarcazioni civili impiegate a supporto dei soccorsi, due civili sono accidentalmente caduti in mare. Gli equipaggi della Guardia di Finanza sono riusciti a recuperarli prontamente, garantendo la loro sicurezza.

Dettagli delle Operazioni di Soccorso

Le attività di salvataggio hanno coinvolto diversi mezzi navali della Guardia di Finanza, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari. L’intervento si è concentrato nella località Zaiana, una delle aree più colpite dall’incendio che ha interessato il Gargano. Le squadre hanno operato in collaborazione con le imbarcazioni civili, che hanno fornito un supporto logistico essenziale nelle fasi di evacuazione dei bagnanti sorpresi dalle fiamme.

Le nove persone tratte in salvo comprendevano anche minori, evidenziando la tempestività e l’efficacia dell’azione svolta dagli equipaggi. L’evacuazione ha permesso di mettere in sicurezza tutti i presenti nell’area maggiormente minacciata dall’incendio, evitando conseguenze più gravi.

Il Contesto Territoriale e Operativo

Il territorio del Gargano, in provincia di Foggia, è noto per le sue aree costiere e le località balneari, tra cui Peschici e Vieste. La Guardia di Finanza, attraverso il Reparto Operativo Aeronavale di Bari, svolge compiti di controllo e sicurezza lungo le coste pugliesi, intervenendo in situazioni di emergenza come incendi, soccorsi in mare e operazioni di contrasto ai traffici illeciti.

L’unità aeronavale ha il compito di garantire la sicurezza delle persone e la tutela del territorio, operando in coordinamento con altre forze di soccorso e protezione civile.

Le operazioni di salvataggio condotte nella giornata di ieri rappresentano un esempio delle attività svolte quotidianamente dalla Guardia di Finanza per la salvaguardia della vita umana e dell’ambiente costiero nelle aree di propria competenza.