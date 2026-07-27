A Firenze, il Comune prosegue il monitoraggio climatico per le temperature elevate. Il sistema di protezione civile locale è attivo per la sicurezza della popolazione, in particolare di anziani e bambini, in vista delle prossime giornate estive.

Il codice di allerta verde è confermato per la giornata del 27 luglio 2026. Tuttavia, per martedì 28 luglio, è previsto il passaggio al codice giallo, e per mercoledì 29 luglio si attende il codice arancione. Questi livelli sono stabiliti in base alle previsioni meteorologiche e al potenziale disagio per la salute pubblica.

Precauzioni e raccomandazioni per il caldo

Le autorità comunali invitano i cittadini ad adottare precauzioni durante i periodi di caldo intenso. È essenziale evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, mantenere un'adeguata idratazione e prestare particolare attenzione alle persone fragili. Si raccomanda inoltre di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di disagio ai servizi sociali e di utilizzare i numeri di emergenza se necessario.

Il codice giallo indica una fase di attenzione, senza criticità immediate ma con la possibilità di effetti negativi sulla salute in caso di esposizione prolungata al sole o di attività fisica intensa durante le ore più calde. Il codice arancione, invece, segnala un livello di rischio superiore, che richiede l'adozione di maggiori misure di prevenzione.

Il sistema nazionale di allerta

Il sistema nazionale di allerta per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Italia si basa su quattro livelli di criticità: verde, giallo, arancione e rosso. Ciascun livello comporta l'attivazione di specifiche misure di prevenzione e un attento monitoraggio da parte delle autorità locali. Le informazioni dettagliate sulle allerte in corso e sulle misure preventive sono disponibili sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile, ente che coordina le attività a livello nazionale e fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteorologiche e sui potenziali rischi per la salute pubblica.