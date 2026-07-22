Una violenta rapina ha scosso la tranquillità di Braccagni, frazione di Grosseto, nel pomeriggio del 22 luglio 2026. Un corriere, impegnato nelle sue consuete consegne quotidiane, è stato vittima di un'aggressione brutale da parte di due individui che lo hanno bloccato, picchiato selvaggiamente e poi depredato del suo carico, prima di darsi alla fuga.

L'episodio, avvenuto poco dopo l'ora di pranzo, ha lasciato il professionista ferito ma lucido. Nonostante le percosse subite, il corriere è riuscito a lanciare l'allarme, contattando immediatamente il 112.

Le sue condizioni hanno richiesto l'intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Misericordia di Grosseto per le cure necessarie.

Le indagini e la caccia ai rapinatori

Sul luogo dell'aggressione sono prontamente intervenute le volanti della polizia, affiancate dagli specialisti della scientifica, incaricati di effettuare i rilievi e raccogliere ogni elemento utile alle indagini. La ricostruzione dei fatti si basa sulle prime testimonianze raccolte, che delineano un profilo preliminare dei malviventi.

Secondo quanto riferito, i due aggressori parlavano con un marcato accento dell'Est Europa e, dopo aver compiuto la rapina, si sarebbero dileguati a bordo di un'auto di colore bianco.

Questi dettagli sono ora al vaglio degli investigatori della squadra mobile della questura di Grosseto, che hanno avviato una minuziosa analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo primario è l'identificazione e la cattura dei responsabili di questo grave atto criminale.

Braccagni: un territorio sotto osservazione

L'area di Braccagni non è nuova a episodi di criminalità. La frazione di Grosseto è già stata, infatti, teatro di diverse incursioni da parte di malviventi, tra cui si annoverano numerosi furti in abitazioni. Un caso recente ha visto alcuni ladri introdursi in due residenze locali, alimentando una crescente preoccupazione tra i residenti e sollevando interrogativi sulla sicurezza del territorio.

Questo nuovo episodio di violenza, che ha colpito un lavoratore durante l'espletamento delle sue mansioni, riaccende il dibattito sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e controllo. Le forze dell'ordine continuano il loro impegno per garantire la sicurezza e riportare la serenità in una comunità che si sente sempre più vulnerabile di fronte a tali atti.