Claudio Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha rilasciato una dichiarazione significativa, affermando di essere pienamente pronto ad affrontare un eventuale rinvio a giudizio. La sua posizione emerge nel quadro dell'inchiesta sulla morte della moglie, un caso che continua a tenere alta l'attenzione mediatica e giudiziaria a Trieste.

La dichiarazione di Visintin, "Se sarò rinviato a giudizio sono pronto", è stata rilasciata il 26 luglio 2026 e giunge in un momento cruciale per il procedimento. Sebbene non sia attualmente indagato per l'omicidio della consorte, Visintin ha ribadito la sua totale disponibilità a collaborare con le autorità.

Ha inoltre espresso la volontà di chiarire ogni aspetto della sua posizione qualora il caso dovesse progredire verso un processo, sottolineando la sua fiducia nella giustizia.

L'inchiesta sulla scomparsa e il decesso di Liliana Resinovich

L'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, avviata mesi fa, prosegue con un'intensa attività investigativa. Numerosi periti e consulenti sono stati incaricati di analizzare meticolosamente gli elementi raccolti dagli inquirenti, cercando di far luce sulle circostanze del decesso. La Procura ha recentemente concesso un'ulteriore proroga di novanta giorni ai periti, estendendo il termine per il completamento della relazione tecnica. Questo prolungamento riflette la complessità del quadro investigativo e la necessità di approfondire ogni dettaglio.

Il caso Resinovich ha generato un vasto interesse pubblico e un'ampia copertura mediatica, non solo per le sue dinamiche intrinseche ma anche per le diverse piste investigative che sono state esplorate. La decisione di concedere ulteriore tempo agli esperti sottolinea l'impegno a non lasciare nulla di intentato nella ricerca della verità e nella ricostruzione accurata dei fatti.

Il ruolo della Procura e le tempistiche dell'indagine

La Procura di Trieste, che coordina l'intera attività investigativa, ha richiesto ai periti una relazione dettagliata e completa. Il nuovo termine stabilito per la consegna degli elaborati tecnici è stato ritenuto indispensabile per consentire agli specialisti di ultimare le analisi più complesse e di fornire risposte esaustive sulle precise modalità del decesso di Liliana Resinovich.

L'indagine, pertanto, rimane in una fase di approfondimento intensivo, con tutte le parti coinvolte in attesa degli sviluppi che emergeranno dalla perizia tecnica.

Questo ulteriore rinvio evidenzia la meticolosità con cui gli inquirenti stanno procedendo, cercando di esaminare ogni reperto e ogni testimonianza con la massima accuratezza. L'obiettivo primario è quello di delineare un quadro completo e inequivocabile, fondamentale per le successive fasi del procedimento giudiziario e per fare piena luce su una vicenda che ha profondamente scosso l'opinione pubblica. La comunità attende con apprensione gli esiti di questi accertamenti, sperando che possano finalmente portare chiarezza su una vicenda tanto complessa quanto dolorosa.