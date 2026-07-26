Un forte temporale ha colpito la città di Perugia nella mattinata di domenica 26 luglio 2026, generando numerosi disagi, specie nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge. Le intense precipitazioni hanno causato significativi rallentamenti e difficoltà alla circolazione stradale per l'ingente accumulo di acqua, senza segnalazioni di persone in pericolo.

La situazione più critica si è verificata al sottopasso ferroviario, completamente allagato. La corrente ha trascinato via le barriere in plastica di un cantiere vicino, che sono state viste galleggiare e quasi navigare sulla strada.

Molti automobilisti sono rimasti bloccati o si sono fermati, attendendo che l'intensità del maltempo diminuisse. Dalle vie che scendono verso la stazione, si è riversato un vero e proprio fiume di acqua e terra.

Disagi diffusi nel Perugino

Anche altre aree della provincia di Perugia sono state interessate dalle forti precipitazioni. A Fontivegge, oltre agli allagamenti, un albero sradicato dalle raffiche di vento è caduto sulla linea elettrica, generando ulteriori criticità. Fenomeni di "acqua alta" si sono registrati anche a Ponte San Giovanni, vicino al Ponte Vecchio, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinare viabilità e sicurezza.

Le zone più colpite e la gestione delle emergenze

Le precipitazioni più intense hanno interessato il capoluogo e numerosi altri comuni. Tra le località maggiormente colpite figurano Città di Castello, Città della Pieve, Castiglione del Lago, Pietralunga, Foligno, Trevi e Bevagna. Le autorità locali hanno monitorato la situazione e sono intervenute per gestire le emergenze legate agli allagamenti e ai danni causati dal maltempo.