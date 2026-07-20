L'Arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, ha espresso profonda vicinanza e preghiera a chi sta soffrendo per quanto accaduto il 19 luglio nel quartiere del Pilastro di Bologna. Il cardinale ha rivolto un pensiero particolare alla famiglia della persona deceduta e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa situazione.

In una nota diffusa il 20 luglio, Zuppi ha invocato Dio affinché "in questo momento non prevalgano l'odio, la violenza, anche verbale e nei social, la strumentalizzazione per nessuna ragione". Ha sottolineato l'importanza del "rispetto, del dialogo e della giustizia cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle Istituzioni".

L'Arcivescovo ha inoltre ricordato l'impegno della Chiesa nel "costruire percorsi di pace e di incontro affinché alla cultura della morte prevalga la forza dell’amore che ci viene donato da Gesù, seminatore di bene nel cuore di ogni persona".

Decesso al Pilastro: l'intervento della polizia

Il tragico decesso si è verificato il 19 luglio nel quartiere Pilastro di Bologna. L'evento è avvenuto durante un intervento della polizia. Un uomo ha perso la vita mentre le forze dell'ordine erano impegnate in un'operazione nella zona. L'episodio ha suscitato reazioni e richieste di chiarimento da parte della comunità locale e delle istituzioni, evidenziando la delicatezza della situazione.

L'appello di Zuppi: rispetto, dialogo e giustizia

Il cardinale Zuppi ha ribadito con forza l'importanza di evitare la strumentalizzazione dell'accaduto. Ha invitato a mantenere un clima di rispetto e dialogo. L'Arcivescovo ha richiamato alla necessità di affidarsi alla giustizia e alle istituzioni per affrontare la situazione. Ha inoltre evidenziato il ruolo della Chiesa nel promuovere percorsi di pace e di incontro. L'appello del cardinale si inserisce in un contesto di particolare sensibilità per la comunità bolognese, colpita dall'episodio e dalle sue conseguenze emotive e sociali.