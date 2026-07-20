La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha recentemente confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, riconosciuto colpevole dell'omicidio di Mattia Caruso. La tragica vicenda risale al 18 ottobre 2023, quando Caruso, un giovane di ventiquattro anni, perse la vita a Rozzano, in provincia di Milano, a seguito di una violenta lite. Il motivo scatenante di questa fatale discussione fu un banale diverbio per il possesso di un paio di cuffiette wireless.

La conferma della condanna per l'omicidio di Mattia Caruso

La sentenza di secondo grado ribadisce quanto già stabilito in primo grado, consolidando il verdetto a carico di Daniele Rezza.

Secondo le ricostruzioni investigative e le testimonianze acquisite, la disputa tra i due giovani, entrambi poco più che ventenni, degenerò rapidamente. Daniele Rezza, all'epoca ventiseienne, avrebbe sferrato il colpo mortale a Mattia Caruso utilizzando un coltello, in un contesto di violenza inaudita per un motivo così futile. La condanna iniziale a 27 anni di carcere era stata emessa riconoscendo Rezza responsabile di omicidio volontario aggravato, una qualificazione del reato che evidenzia la gravità dell'atto e l'intenzionalità dell'aggressione.

La difesa di Rezza aveva presentato ricorso, cercando di ottenere una riduzione della pena o una diversa classificazione del reato, magari verso un omicidio preterintenzionale o un eccesso di legittima difesa.

Tuttavia, la Corte d'Assise d'Appello ha esaminato attentamente tutte le argomentazioni e le prove, decidendo di respingere integralmente le richieste difensive e confermando, in ogni suo punto, la decisione precedentemente assunta dal tribunale di primo grado. Questa conferma sottolinea la solidità dell'impianto accusatorio e la convinzione dei giudici riguardo la piena responsabilità di Rezza.

Dettagli del processo e le motivazioni della sentenza

Nel corso delle diverse fasi processuali, sono stati ascoltati numerosi testimoni, le cui deposizioni sono state fondamentali per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi che portarono all'aggressione. Gli inquirenti hanno fin da subito evidenziato come il movente dell'omicidio fosse un banale litigio degenerato rapidamente in tragedia, sottolineando l'assoluta sproporzione tra la causa del contendere e l'esito fatale.

La Corte ha ritenuto che le prove raccolte fossero ampiamente sufficienti a sostenere la tesi dell'omicidio volontario aggravato, scartando categoricamente ogni ipotesi di legittima difesa o di attenuanti significative.

Le motivazioni della sentenza di appello, che verranno depositate nei termini di legge, si concentrano sulla gravità intrinseca dell'azione compiuta da Rezza e sulla sconcertante sproporzione tra il motivo scatenante e la reazione omicida. Questo aspetto è stato cruciale per i giudici nel confermare la pena elevata, evidenziando la mancanza di qualsiasi giustificazione plausibile per un atto di tale efferatezza. La vicenda ha avuto un profondo e forte impatto sulla comunità di Rozzano, che ha seguito con grande attenzione e partecipazione tutte le fasi del lungo e complesso procedimento giudiziario.

La conferma della condanna in secondo grado rappresenta un punto fermo importante, sebbene la possibilità di ulteriori ricorsi da parte della difesa alla Corte di Cassazione rimanga aperta, prolungando l'iter giudiziario di questa dolorosa vicenda.