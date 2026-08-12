Un uomo di 40 anni è stato salvato a Fano in seguito a un arresto cardiaco, grazie a un intervento rapido e coordinato attivato tramite l'innovativa app Dae Marche. L'episodio si è verificato il 12 agosto, quando il quarantenne si è improvvisamente accasciato mentre si trovava in città. La pronta attivazione dell'applicazione Dae Marche ha consentito di allertare immediatamente sia i soccorritori professionali che i volontari formati presenti nelle immediate vicinanze.

L'allarme è stato diramato attraverso l'applicazione regionale, specificamente ideata per la gestione delle emergenze cardiache.

Alcuni cittadini addestrati all'uso del defibrillatore semiautomatico sono intervenuti con grande celerità sul luogo dell'accaduto, impiegando un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) prontamente individuato nelle vicinanze. Il loro intervento decisivo, in sinergia con quello degli operatori del 118, ha permesso di ripristinare il battito cardiaco dell'uomo, stabilizzandolo prima del suo trasporto in ospedale.

Il ruolo cruciale dell'app Dae Marche e i dettagli dell'intervento

L'app Dae Marche, concepita per promuovere il soccorso tempestivo in situazioni di arresto cardiaco, offre la possibilità di localizzare con precisione i defibrillatori disponibili sul territorio e di allertare i volontari formati più prossimi al luogo dell'emergenza.

In questa specifica circostanza, la proficua collaborazione tra i cittadini intervenuti e gli operatori sanitari ha reso possibile un intervento in pochi minuti, incrementando significativamente le chance di sopravvivenza del paziente.

Il quarantenne è stato in seguito trasportato all'ospedale di Fano per ricevere ulteriori accertamenti e le cure necessarie. I soccorritori hanno sottolineato come la pronterezza nell'attivazione dei soccorsi e l'utilizzo immediato del defibrillatore siano stati fattori assolutamente determinanti per salvare la vita all'uomo.

L'importanza della rete dei defibrillatori e dell'app Dae Marche

L'applicazione Dae Marche si configura come uno strumento regionale essenziale, progettato per mappare e rendere facilmente accessibili i defibrillatori automatici esterni distribuiti sull'intero territorio della regione Marche.

Mediante la geolocalizzazione e la segnalazione in tempo reale, l'app semplifica notevolmente l'intervento sia dei soccorritori professionisti che dei cittadini formati in caso di emergenza cardiaca, contribuendo in modo significativo a ridurre i tempi di risposta in queste situazioni di estrema criticità.

La disponibilità capillare di defibrillatori e la formazione costante dei cittadini costituiscono elementi fondamentali per elevare il livello di sicurezza e la capacità di reazione dell'intera comunità di fronte a un arresto cardiaco improvviso. L'episodio verificatosi a Fano sottolinea con forza l'importanza strategica di strumenti digitali avanzati, come l'app Dae Marche, nella gestione efficace e tempestiva delle emergenze sanitarie.