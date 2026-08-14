Un grave tamponamento a catena si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 14 agosto 2026 sull'autostrada A24, causando notevoli disagi alla viabilità e il ferimento di tre persone. L'incidente, avvenuto a circa un chilometro dallo svincolo di Assergi, nel territorio della provincia dell'Aquila, ha coinvolto un mezzo pesante e ben tre automobili, bloccando di fatto la carreggiata in direzione Teramo.

Le conseguenze dell'impatto sono state significative per gli occupanti dei veicoli. Un giovane di ventuno anni ha riportato un politrauma ed è stato prontamente trasportato in elisoccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per le cure necessarie.

Meno gravi, ma comunque bisognosi di assistenza medica, sono stati i traumi riportati da un uomo di trentasette anni e una donna di trentadue, entrambi soccorsi sul posto e successivamente trasferiti per accertamenti.

Disagi estesi e intervento delle autorità

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, proprio nel pieno degli spostamenti che precedono la vigilia di Ferragosto, un periodo di intenso traffico. Si sono formate code e rallentamenti che hanno raggiunto fino a dieci chilometri di estensione, congestionando il traffico attraverso il traforo del Gran Sasso. La situazione ha creato notevoli difficoltà per gli automobilisti in transito, molti dei quali diretti verso le località turistiche abruzzesi.

Le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente sul luogo del sinistro. Il loro compito è stato duplice: da un lato, accertare l'esatta dinamica dell'incidente per stabilirne le cause; dall'altro, regolare il flusso veicolare e gestire l'emergenza al fine di ridurre al minimo i disagi per i numerosi utenti dell'arteria autostradale. L'intervento rapido è stato cruciale per la messa in sicurezza dell'area e per garantire i soccorsi ai feriti.

L'importanza strategica dell'A24 e del Traforo del Gran Sasso

L'autostrada A24 rappresenta una delle principali arterie di collegamento tra il Lazio e l'Abruzzo, unendo la capitale Roma a Teramo e attraversando l'Appennino centrale. Il tratto interessato dal tamponamento si trova in una zona di particolare importanza infrastrutturale, nelle immediate vicinanze del traforo del Gran Sasso.

Questa galleria, lunga circa dieci chilometri e inaugurata nel 1984, è una delle infrastrutture viarie più significative della regione, consentendo il passaggio sotto l'imponente catena montuosa del Gran Sasso d'Italia ed è gestita dalla società Strada dei Parchi.

La A24, e in particolare il suo tratto montano, è notoriamente soggetta a un aumento significativo dei flussi veicolari durante i periodi di esodo estivo, come quello di Ferragosto. Eventi come il tamponamento a catena di oggi evidenziano la vulnerabilità di queste infrastrutture strategiche di fronte a incidenti, con conseguenze immediate e ampie sulla mobilità di migliaia di viaggiatori.