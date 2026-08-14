Il Comune di Portici, in provincia di Napoli, ha scelto di anticipare le celebrazioni di Ferragosto, distribuendo fette di anguria e ciliegie ai bagnanti delle spiagge cittadine il 14 agosto 2026. L'iniziativa, denominata 'Aspettando il Ferragosto', introduce una novità rispetto alla tradizionale consegna di sfogliatelle, pur mantenendo la continuità di un appuntamento che si rinnova da vent'anni.

Il sindaco Claudio Teodonno ha supervisionato personalmente la distribuzione lungo la costa porticese, affiancato dalle assessore comunali Angela Gentile e Florinda Verde e dal consigliere comunale Francesco Portoghese.

L'iniziativa ha toccato diverse aree balneari, tra cui il Parco a Mare, le spiagge delle Mortelle e di Cirotto, fino al Lido Rex, dove i bagnanti hanno ricevuto la loro porzione di frutta. Il sindaco ha spiegato la scelta: “Noi avevamo promesso continuità in campagna elettorale – questa è la continuità rispetto a un'amministrazione che da vent'anni è vicina ai suoi cittadini nel giorno di Ferragosto. Quest'anno, nella continuità, abbiamo portato una novità: cambiare la tradizionale consegna delle sfogliatelle ai bagnanti il giorno di Ferragosto. Abbiamo preferito un prodotto più fresco, l'anguria con le ciliegie, anticipando di un giorno le manifestazioni”.

Collaborazione e supporto sul territorio

L'evento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Portici, il Consorzio Co.Re., la Rete di Comunità Vesuviana e il Dabliu Bistrò. Un ruolo cruciale è stato svolto anche dalla Polizia Municipale, dalla Croce Rossa e dalla Capitaneria di Porto. Il sindaco ha evidenziato l'importanza del lavoro di squadra: “C'è stata una collaborazione con la Polizia Municipale, con la Croce Rossa e anche con la Capitaneria di Porto. La Croce Rossa ci è stata di grande aiuto nella consegna materiale ai bagnanti di questa fetta d'anguria, i vigili urbani sono sempre vicini: è proprio in questo senso che funziona il lavoro di squadra”.

I bagnanti hanno accolto con curiosità la scelta di sostituire le sfogliatelle con frutta fresca, esprimendo apprezzamenti ma anche una certa nostalgia per la tradizione.

Alcuni hanno manifestato il desiderio di ricevere il dolce tipico il giorno successivo. Il sindaco ha commentato le reazioni: “I commenti sono vari – la prima cosa che apprezzano è che l’amministrazione è vicina alla gente, poi qualcuno magari si aspetta anche la sfogliatella domani. Spero che non resti deluso dal fatto che quest’anno abbiamo portato un cambiamento. Un qualcosa di diverso che comunque attira”.

La tradizione delle sfogliatelle e il nuovo corso

Negli anni precedenti, la distribuzione di sfogliatelle artigianali sulle spiagge di Portici era una consuetudine attesa da residenti e turisti. L’iniziativa, pensata per celebrare il Ferragosto e rafforzare il legame tra amministrazione e cittadini, ha sempre coinvolto numerosi volontari e operatori locali. La scelta di quest'anno di proporre frutta fresca rappresenta una variazione che, pur innovando, intende mantenere vivo lo spirito di comunità e l'attenzione verso i bagnanti.