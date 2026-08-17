La Protezione civile regionale della Campania ha emanato un'allerta meteo di colore giallo, valida dalle ore 14:00 del 17 agosto 2026 fino alle ore 14:00 del 18 agosto 2026, su tutto il territorio regionale. L'avviso, diramato dal Centro funzionale della Protezione civile regionale e trasmesso ai comuni, prevede rovesci e temporali improvvisi, anche di forte intensità a scala locale, con un quadro meteorologico caratterizzato da instabilità diffusa.

I fenomeni temporaleschi potranno evolversi rapidamente e raggiungere una particolare intensità. Sono previste anche grandinate, raffiche di vento e fulmini, che potrebbero arrecare danni significativi alle coperture e alle strutture esposte.

L'avviso evidenzia inoltre un rischio idrogeologico, con la possibilità di allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Misure preventive e raccomandazioni per i comuni

La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di adottare tutte le misure, sia strutturali che non strutturali, necessarie per prevenire, mitigare e contrastare gli eventi previsti. In relazione alle possibili raffiche di vento, si invita i comuni a verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

L'avviso sottolinea l'importanza di un costante monitoraggio della situazione e dell'attuazione delle procedure previste nei piani comunali di Protezione civile.

Il ruolo della Protezione civile regionale nella gestione delle emergenze

La Protezione civile della Regione Campania, attraverso il suo Centro Funzionale e la Sala Operativa Unificata Regionale (SORU), svolge un'attività cruciale di monitoraggio e valutazione degli scenari meteorologici e idrogeologici. Questo permette l'emissione tempestiva di avvisi e raccomandazioni ai comuni, fondamentali per una gestione efficace delle emergenze. Gli avvisi di allerta meteo rappresentano strumenti indispensabili per la prevenzione e la riduzione dei rischi legati a fenomeni atmosferici intensi, garantendo la tutela della sicurezza della popolazione e del territorio.