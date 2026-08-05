Ad Ancona, le forze dell'ordine hanno inferto un duro colpo al fenomeno dello spaccio di droga che sfrutta le piattaforme digitali. Tre giovani, di cui un minorenne e due appena maggiorenni, sono stati deferiti in stato di libertà con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. L'indagine, condotta con meticolosa attenzione dai carabinieri della Stazione di Ancona Centro, supportati operativamente dal Nucleo Cinofili di Pesaro, ha preso il via all'inizio dell'anno. La scintilla investigativa è stata la preoccupata segnalazione di un genitore che aveva scoperto come la propria figlia sedicenne fosse stata coinvolta, ricevendo sostanze stupefacenti in diverse occasioni.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato un meccanismo ben oliato: i tre indagati avevano creato un gruppo dedicato su WhatsApp. Questa chat non era un semplice luogo di scambio, ma una vera e propria piattaforma per l'organizzazione sistematica di acquisti collettivi di droga, facilitando in modo significativo lo spaccio anche a favore di coetanei minorenni. L'operazione ha raggiunto un punto cruciale il 4 agosto, quando i carabinieri hanno dato esecuzione a una serie di decreti di perquisizione domiciliare, emessi congiuntamente dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i Minorenni di Ancona. Durante queste delicate fasi, il fiuto infallibile dei cani antidroga si è rivelato determinante.

Sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro alcuni grammi di hashish e marijuana in possesso del minore coinvolto, contenitori con evidenti residui di marijuana presso il domicilio di uno dei maggiorenni, e i dispositivi mobili di tutti gli indagati, ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per approfondire le indagini.

L'uso strategico delle piattaforme digitali nello spaccio

L'attività investigativa ha messo in luce una tendenza preoccupante: l'utilizzo sempre più diffuso di servizi di messaggistica istantanea, come WhatsApp, per la gestione e l'organizzazione dello spaccio di stupefacenti. Questo approccio permette ai giovani di operare con una certa discrezione, organizzando in modo sistematico sia gli acquisti che la distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Il gruppo creato sulla piattaforma digitale era, infatti, specificamente dedicato alla gestione delle operazioni illecite, con una particolare e allarmante attenzione al coinvolgimento di soggetti minorenni, spesso coetanei degli spacciatori.

Il fenomeno dello spaccio 2.0 nelle Marche

Il caso di Ancona non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un più ampio contesto regionale. Il fenomeno dell'utilizzo di chat social e canali digitali per la gestione dello spaccio di droga è stato, infatti, riscontrato anche in altre indagini condotte nelle Marche. Le forze dell'ordine hanno documentato l'esistenza di veri e propri canali di messaggistica riservati, accessibili solo tramite invito, che replicavano le logiche dell'e-commerce.

In queste "vetrine digitali" venivano organizzati ordini online, con tanto di consegne a domicilio e persino sistemi di feedback per valutare la qualità del prodotto e l'efficienza del servizio. Questi sistemi hanno permesso di strutturare il traffico di droga in modo estremamente capillare sul territorio regionale, coinvolgendo un numero significativo di giovani, sia nel ruolo di venditori che di acquirenti, con diversi casi che hanno purtroppo interessato anche soggetti minorenni, evidenziando una preoccupante evoluzione delle modalità di diffusione delle droghe.