Il Comune di Ancona ha pubblicato il bando per l'annualità 2025 relativo ai contributi economici straordinari destinati a persone con disabilità gravissima. L'erogazione dei fondi è prevista per il 2026. L'iniziativa sostiene chi vive a domicilio, rafforzando i piani di assistenza personalizzati e integrati.

Il bando si rivolge ai residenti nel Comune di Ancona che percepiscono l’Indennità di accompagnamento (L. 18/1980) o possiedono certificazione di non autosufficienza (DPCM 159/2013). Richiesto il riconoscimento della “Disabilità Gravissima” dalla Commissione Sanitaria Provinciale (art.

3 D.M. 26/09/2016).

Requisiti, esclusioni e condizioni

Esclusi i soggetti ricoverati stabilmente in strutture residenziali. Il contributo non è cumulabile con assegno di cura, progetto “Vita Indipendente” (L.R. 21/2018), contributi per caregiver di pazienti con SLA o di minori/giovani (0-25 anni) con malattie rare in ventilazione/nutrizione artificiale.

L’importo è ridotto del 50% se l'utente frequenta centri diurni socio-educativi (CSER), centri riabilitativi o percorsi scolastici/formativi. La riduzione non si applica in caso di sospensione CSER per norme sanitarie o lezioni da casa per motivi di salute documentati. In caso di ricovero ospedaliero o in struttura residenziale/sociosanitaria per più di 30 giorni, il contributo viene sospeso dal 31° giorno.

Procedura e scadenze per la domanda

Per accedere, se non già in possesso, è necessaria la richiesta di riconoscimento sanitario della disabilità gravissima. Va inviata alla Commissione Sanitaria Provinciale – A.S.T. Ancona (Viale Cristoforo Colombo, 106 – 60127 Ancona; PEC: ast.ancona@emarche.it) entro il 31 agosto 2026. Allegati: verbale di accompagnamento o prova di non autosufficienza; certificazione medica specialistica (Modello C); copia documento d’identità del disabile e dell’eventuale richiedente/tutore.

La domanda di contributo economico (dopo aver ottenuto la certificazione o se già riconosciuti) ha una scadenza inderogabile: 10 ottobre 2026. Consegna a mano (Protocollo Centrale – Uffici di Promozione Sociale), via PEC (comune.ancona@emarche.it) o raccomandata A/R (Comune di Ancona – Largo XXIV Maggio n.

1, 60123 Ancona). Sulla busta indicare: “DGR n. 727/2026 e DDS 96/2026 – FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITÀ 2025 – DISABILITÀ GRAVISSIME”.

Allegati: certificazione della disabilità gravissima (Allegato D); codice fiscale e documento d’identità valido del beneficiario; IBAN intestato al disabile o tutore/amministratore di sostegno (no PostePay standard o PayPal); modulo privacy firmato; eventuali certificati medici per scuola a distanza o autocertificazioni per decessi/ricoveri 2025.

Informazioni, modulistica e contatti utili

I moduli (Allegati B, B1, C, D, E) sono scaricabili dai siti ufficiali del Comune di Ancona e della Regione Marche. Per supporto, gli sportelli informativi UPS Ancona (Viale della Vittoria n.

37 | Via Ascoli Piceno n. 10) sono aperti lunedì, mercoledì, venerdì 10:00–13:00; martedì 15:00–17:00; giovedì 10:00–16:00. Il numero telefonico dell’U.O. Servizi Disabilità è 071 222 2189. L’iniziativa è curata dalle Politiche socio-assistenziali e dal coordinamento ATS 11.

Il contributo rientra nel Fondo Regionale per le Non Autosufficienze della Regione Marche, destinato a sostenere persone con grave disabilità e non autosufficienza. Il fondo mira a garantire supporto domiciliare e favorire la permanenza a casa di chi necessita assistenza complessa, in linea con le normative vigenti.