L'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, ha espresso una posizione chiara e decisa sul tema dei migranti, affermando con forza che non devono essere considerati "strumenti di pressione geopolitica". Questo intervento si inserisce nel dibattito attuale che coinvolge la Puglia e altre regioni del Sud Italia, aree frequentemente interessate dai flussi migratori che attraversano il Mediterraneo.

Nel suo messaggio, Satriano ha lanciato un appello a non ridurre le persone migranti a meri numeri o strumenti da utilizzare per fini politici o strategici.

Ha ribadito che la dignità umana deve essere sempre rispettata e tutelata, "indipendentemente dalla loro provenienza o condizione". L'arcivescovo ha inoltre evidenziato l'importanza di promuovere l'accoglienza e la solidarietà, valori che la Chiesa cattolica considera pilastri fondamentali nell'approccio alle migrazioni.

L'impegno della Chiesa per l'accoglienza e l'integrazione

Monsignor Satriano ha sottolineato l'urgenza di costruire "ponti e non frontiere", evidenziando come la Chiesa possa svolgere un ruolo cruciale nel favorire l'incontro e il dialogo tra culture e popoli diversi. Secondo l'arcivescovo, l'impegno delle comunità cristiane deve essere costantemente orientato a sostenere coloro che giungono in Italia in cerca di una vita migliore, offrendo supporto concreto e promuovendo attivamente il dialogo interculturale.

L'arcivescovo di Bari ha richiamato la responsabilità congiunta delle istituzioni e della società civile, invitando a non cedere a logiche di chiusura o di strumentalizzazione. Ha dichiarato che "l'accoglienza non è solo un dovere morale, ma una scelta di civiltà". Satriano ha inoltre evidenziato come la Chiesa sia chiamata a testimoniare con gesti concreti la propria vicinanza ai migranti e alle persone più vulnerabili, incarnando i principi di carità e giustizia.

La visione pastorale di monsignor Satriano

Monsignor Giuseppe Satriano, alla guida dell'arcidiocesi di Bari-Bitonto, è da tempo attivamente impegnato sul fronte dell'accoglienza e dell'inclusione sociale. L'arcidiocesi promuove diverse iniziative volte a facilitare l'integrazione dei migranti e a sensibilizzare le comunità locali sui temi cruciali della solidarietà e del rispetto dei diritti umani.

Satriano ha più volte ribadito la necessità di "costruire ponti" tra le persone, affermando che la missione intrinseca della Chiesa è quella di "essere segno di speranza e di apertura" in un mondo spesso segnato da divisioni.

La posizione espressa dall'arcivescovo si inserisce nel più ampio e costante impegno della Chiesa italiana a favore dei migranti, con l'obiettivo primario di promuovere una società più inclusiva e attenta ai bisogni dei più deboli. Le parole di Satriano rappresentano un richiamo fondamentale a non perdere mai di vista il valore inestimabile di ogni persona e a respingere con fermezza ogni forma di strumentalizzazione dei flussi migratori, ribadendo la centralità dell'essere umano.