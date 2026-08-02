Un tragico incidente stradale ha funestato la notte a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo, dove una giovane di 22 anni, residente a Nichelino (Torino), ha perso la vita. L'evento, avvenuto nella frazione Montoso lungo via Cave, ha visto coinvolta una Renault Clio con a bordo quattro giovani. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver impattato contro un muro di contenimento, si è schiantato violentemente contro il pilastro di un cancello.

Le condizioni della 22enne sono apparse subito gravissime.

Nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, per la ragazza non c'è stato purtroppo nulla da fare. Gli altri tre occupanti della vettura, rimasti feriti, sono stati soccorsi e trasportati d'urgenza in elisoccorso all'ospedale CTO di Torino. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco e la Croce Verde per le operazioni di soccorso.

L'intervento dei soccorsi e il trasferimento al CTO

Il coordinamento delle squadre di soccorso è stato immediato. Il personale sanitario ha fornito le prime cure direttamente sul teatro dell'incidente. L'utilizzo dell'elisoccorso si è rivelato fondamentale per garantire un trasferimento rapido e specializzato dei tre giovani all'ospedale CTO di Torino, centro di riferimento per la gestione dei traumi.

Al momento, non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle condizioni degli altri occupanti coinvolti nell'incidente.

L'ospedale CTO di Torino: un centro di eccellenza

L'ospedale CTO di Torino, destinazione dei feriti, rappresenta un punto di riferimento regionale di eccellenza in traumatologia e ortopedia. La struttura è equipaggiata con un pronto soccorso dedicato ai traumi maggiori e dispone di reparti specializzati nella gestione delle emergenze derivanti da incidenti stradali e infortuni gravi. La presenza di un'elisuperficie interna permette l'arrivo e la gestione efficiente di pazienti in condizioni critiche provenienti da diverse aree del Piemonte, confermando il suo ruolo nella rete sanitaria regionale.