Ad Armento, in provincia di Potenza, la strada provinciale 23 ha riaperto oggi al traffico veicolare, segnando un passo importante nel ripristino della viabilità locale. La Provincia di Potenza ha ufficialmente comunicato che la riapertura è stata resa possibile grazie all'istituzione di un senso unico alternato, un sistema regolato da un apposito impianto semaforico per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada. Questi interventi mirati hanno consentito di ripristinare la percorribilità dell'arteria, cruciale per i collegamenti del territorio, dopo i recenti e significativi problemi che avevano compromesso il transito.

Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino hanno incluso diverse fasi essenziali. Tra queste, la rimozione accurata del terreno e dei detriti che avevano invaso la sede stradale, oltre alla delimitazione dell'area con una robusta rete di cantiere. Tali misure sono state adottate con l'obiettivo primario di consentire il passaggio dei veicoli in condizioni di totale sicurezza. La Provincia di Potenza ha sottolineato come queste azioni rapide e decise siano state fondamentali per una riapertura celere della strada, senza compromettere gli standard di sicurezza necessari per i viaggiatori.

Interventi specifici sulla SP 23 di Armento

Gli interventi sulla SP 23 di Armento non si sono limitati alla sola pulizia e delimitazione.

Per una protezione più duratura e strutturale della carreggiata, sono stati installati muri in blocchi prefabbricati in due tratte distinte. Questa soluzione è stata adottata per prevenire futuri smottamenti e garantire la stabilità del percorso in un'area particolarmente vulnerabile. Queste opere rientrano in un più ampio quadro di interventi urgenti realizzati dalla Provincia di Potenza su numerose arterie stradali colpite da frane e dissesti strutturali. Tali problematiche sono state causate dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la regione a partire dal 28 marzo 2026, provocando danni estesi e interruzioni significative alla rete viaria.

Il piano regionale per la viabilità post-maltempo in Basilicata

La riapertura della SP 23 è parte integrante di un vasto e coordinato piano di interventi urgenti per la viabilità provinciale, promosso dalla Regione Basilicata in stretta collaborazione con le Province di Potenza e Matera. Questo piano strategico è stato definito durante una riunione cruciale tenutasi il 7 maggio 2026 presso la Direzione generale Infrastrutture della Regione. L'obiettivo principale è la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità in numerosi comuni lucani che hanno subito gravi conseguenze a causa del maltempo. Per la Provincia di Potenza, il programma include non solo la SP 23 di Armento, ma anche interventi su diverse altre strade provinciali, tutti volti a garantire la sicurezza della circolazione e il pieno ripristino dei collegamenti intercomunali, essenziali per la vita quotidiana e l'economia locale.

Per la copertura finanziaria di questi interventi urgenti, sono stati stanziati 5 milioni di euro. Queste risorse sono state assegnate alla Regione Basilicata con una specifica deliberazione del Consiglio dei Ministri, datata 9 aprile 2026, e sono destinate ai primi interventi di protezione civile necessari a seguito degli eventi calamitosi. Le amministrazioni provinciali hanno ricevuto l'autorizzazione ad accelerare le procedure operative e ad eseguire i lavori con la massima celerità, beneficiando anche delle deroghe previste dalla normativa emergenziale. L'obiettivo dichiarato dalle istituzioni regionali è chiaro: intervenire con rapidità e concretezza per restituire quanto prima la piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite, salvaguardando la sicurezza, la mobilità e la continuità dei servizi essenziali per tutte le comunità interessate.