La Guardia di finanza ha intensificato i controlli nelle zone turistiche della costa ionica calabrese, con l'obiettivo di contrastare l'economia sommersa e il fenomeno della contraffazione. Le operazioni, condotte dal gruppo di Sibari, dalle compagnie di Corigliano-Rossano e dalla tenenza di Montegiordano, hanno riguardato in particolare le attività economiche e imprenditoriali del settore turistico e ricettivo, mirando a garantire la legalità sul territorio.

Durante le verifiche, i finanzieri hanno scoperto dieci lavoratori non regolarmente assunti, portando alla proposta di sospensione per diverse attività commerciali.

Sono state inoltre riscontrate cinquanta mancate emissioni di scontrini fiscali e dieci violazioni amministrative in materia di abusivismo commerciale. Un risultato significativo è stato il sequestro di duecento prodotti contraffatti e diecimila prodotti non sicuri, con la denuncia dei responsabili, a tutela dei consumatori e del mercato legale.

Operazioni sulla Statale 106 Ionica

Lungo la strada statale 106 ionica, la Guardia di finanza ha arrestato cinque persone e denunciato altre due per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. L'operazione ha permesso il sequestro di oltre un chilo e mezzo di marijuana. Questi interventi si inseriscono in un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare sia i reati legati agli stupefacenti sia quelli connessi alla sicurezza dei prodotti commercializzati, rafforzando il presidio di legalità.

Il ruolo della Guardia di Finanza

La Guardia di finanza, corpo di polizia ad ordinamento militare, opera per la tutela dell’ordine e della sicurezza economico-finanziaria. L'attività di controllo nelle aree turistiche e nelle attività commerciali, specialmente nei periodi di maggiore afflusso, mira a prevenire e reprimere fenomeni quali il lavoro nero, la vendita di prodotti contraffatti e il traffico di sostanze stupefacenti. I sequestri di prodotti non sicuri e contraffatti sono azioni prioritarie per la tutela dei consumatori e la salvaguardia del mercato legale.