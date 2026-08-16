Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri a Medicina, in provincia di Bologna, con l'accusa di aver perseguitato e minacciato di morte la sua ex compagna e i suoi familiari. La vicenda ha avuto inizio a marzo, dopo la conclusione della loro relazione. Da quel momento, l'uomo ha sistematicamente tempestato la donna, residente nel Reggiano, con una serie incessante di messaggi, chiamate e note vocali. Il contenuto di queste comunicazioni era estremamente grave, includendo minacce esplicite come "Ti taglio la gola", "Ti muro viva" e "Mi faccio 40 anni di carcere non mi interessa".

In diverse occasioni, l'individuo ha anche paventato la possibilità di sparare alla vittima, aggravando ulteriormente il clima di terrore.

L'escalation delle minacce e l'intervento delle forze dell'ordine

La vittima, profondamente preoccupata per la propria incolumità e quella dei suoi familiari, ha tentato di proteggersi cambiando la serratura di casa. Nonostante questa misura, l'uomo ha proseguito con i suoi comportamenti persecutori. In un episodio recente, si è presentato sul luogo di lavoro della donna, pretendendo di vedere il figlio minorenne senza alcun accordo preventivo. Questo gesto ha scatenato l'allarme tra i colleghi e ha richiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

Anche di fronte ai carabinieri, il 37enne ha mostrato un atteggiamento di sfida, rivendicando apertamente le proprie azioni con la frase: "Io non scrivo al giudice, agisco direttamente". L'escalation non si è fermata: l'uomo ha poi contattato telefonicamente sia i carabinieri sia un familiare dell'ex compagna, ribadendo le sue intenzioni minacciose attraverso messaggi vocali espliciti: "Tuo padre è il primo a sparire, poi tocca a te" e "Tu crepi come crepa tuo padre".

L'azione giudiziaria e l'applicazione del Codice Rosso

Di fronte alla gravità della situazione, la donna si è rivolta alla stazione dei carabinieri di Albinea. A seguito di accurate verifiche, le autorità hanno denunciato il 37enne alla Procura di Reggio Emilia per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La Procura ha prontamente richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) l'applicazione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Successivamente, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo a Medicina, dove è stato immediatamente arrestato. Questo intervento rientra nelle disposizioni del Codice Rosso, la normativa che garantisce alle forze dell'ordine la possibilità di agire con priorità nei casi di violenza domestica e atti persecutori, prevedendo l'adozione di misure cautelari rapide ed efficaci per tutelare le vittime e prevenire il ripetersi di gravi episodi di violenza.

Precedenti simili: un caso a Bologna

Il fenomeno delle minacce e degli atti persecutori nei confronti di ex partner è purtroppo un tema di costante attenzione per le autorità.

Un caso analogo si è verificato di recente a Bologna, dove un giovane di 22 anni è stato arrestato per aver minacciato di morte la sua ex fidanzata, una studentessa straniera. Il giovane l'aveva perseguitata con un'escalation di messaggi, chiamate e appostamenti, spingendosi fino a introdursi abusivamente nella sua abitazione e a minacciarla pubblicamente. Anche in questa circostanza, le forze dell'ordine hanno agito prontamente, applicando le norme specifiche previste per la tutela delle vittime di violenza e garantendo un intervento tempestivo a protezione della persona offesa.