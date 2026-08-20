Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'episodio è avvenuto la mattina del 12 agosto 2026, quando l'uomo ha aggredito la moglie di 43 anni e la figlia di 24 anni a colpi di martello, al culmine di una violenta lite familiare. Le due donne, dimostrando grande prontezza, sono riuscite a difendersi dall'aggressione, a colpire a loro volta l'uomo e a mettersi in salvo, trovando rifugio presso i vicini di casa.

L'allarme è scattato grazie a una tempestiva chiamata al 112.

I carabinieri, intervenuti rapidamente sul posto, hanno bloccato l'aggressore e hanno proceduto al sequestro del martello utilizzato. Le indagini hanno trovato pieno riscontro nelle immagini del sistema di videosorveglianza interno all'abitazione, che hanno confermato la dinamica dei fatti e le dichiarazioni fornite dalle vittime. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era rientrato in famiglia nell'agosto 2025, dopo aver scontato una pena detentiva proprio per precedenti episodi di maltrattamenti.

Il 55enne è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Desio per le medicazioni necessarie, mentre madre e figlia sono state accompagnate al pronto soccorso di Carate Brianza. Le loro condizioni sono state giudicate stabili e, fortunatamente, non sono in pericolo di vita.

L'intervento delle autorità e l'attivazione del Codice Rosso

Le due donne hanno riferito di subire violenze fisiche in maniera continuativa dall'agosto 2025, ovvero dal periodo in cui il 55enne era tornato a vivere con loro. Di fronte alla gravità della situazione, la Procura della Repubblica di Monza ha immediatamente attivato la procedura del 'Codice Rosso' a tutela delle vittime e ha disposto il trasferimento dell'uomo nel carcere di Monza. Il Codice Rosso rappresenta un protocollo di emergenza fondamentale nel sistema legale italiano, ideato per garantire una risposta rapida ed efficace nei casi di violenza domestica, con l'obiettivo primario di proteggere le vittime e prevenire ulteriori, potenzialmente tragici, episodi di aggressione.

Il Codice Rosso: uno strumento di protezione contro la violenza

Introdotto dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, il Codice Rosso prevede una corsia preferenziale per le denunce di violenza domestica e maltrattamenti. Questo meccanismo assicura tempi rapidi per l'ascolto delle vittime da parte dell'autorità giudiziaria e l'adozione celere di misure di protezione. Nella provincia di Monza e Brianza, l'applicazione del protocollo avviene in stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e i centri antiviolenza locali, garantendo alle vittime assistenza immediata e un indirizzamento verso strutture sicure e servizi di supporto specialistico, essenziali per il loro percorso di recupero e messa in sicurezza.