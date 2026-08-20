La Vallecamonica, in provincia di Brescia, è stata colpita da smottamenti e frane a causa del maltempo, con criticità a Sonico. Nella mattinata del 20 agosto 2026, uno smottamento dalla Val Rabbia ha riversato acqua, massi e detriti sulla statale 42 del Tonale, rendendo necessaria la chiusura immediata della strada al confine con Malonno.

L'interruzione della viabilità sulla statale 42 ha bloccato i collegamenti tra alta e bassa Vallecamonica, generando pesanti ripercussioni sul traffico. Si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni, causando notevoli disagi.

Danni strutturali e allerta idrogeologica

La violenza delle precipitazioni ha provocato danni ingenti anche al ponte di Rino di Sonico. Le autorità locali mantengono un'alta attenzione sull'evoluzione della situazione idrogeologica. La persistenza delle condizioni meteorologiche avverse alimenta la preoccupazione per il rischio di ulteriori smottamenti e frane, rendendo indispensabile un monitoraggio costante dell'area.

Contesto meteorologico e misure di allerta

Le intense precipitazioni in Vallecamonica si inseriscono in un più ampio scenario di maltempo che interessa il Nord Italia. In Lombardia è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico. Contemporaneamente, in altre otto regioni italiane è stato attivato il livello di allerta gialla per temporali e grandine.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno coinvolto numerose aree, determinando criticità diffuse e la necessità di un'azione coordinata da parte della Protezione Civile.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti e si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali sviluppi della situazione.