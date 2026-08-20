Una truffa ben congegnata ha colpito una donna di 86 anni a Pordenone il 18 agosto, portando al furto di preziosi per un valore di circa 15mila euro. L'anziana è stata vittima di un inganno che ha sfruttato la sua fiducia, perpetrato con una modalità purtroppo diffusa e mirata alle persone anziane.

La frode ha avuto inizio con una telefonata: un complice, spacciandosi per carabiniere, ha avvisato la donna di una presunta rapina in gioielleria, sostenendo la necessità di verificare i suoi beni. Poco dopo, una giovane donna si è presentata all'abitazione dell'86enne.

Convinta dalla narrazione del finto militare, la vittima ha consegnato alla ragazza numerosi monili, tra cui la fede nuziale del defunto marito, un oggetto dal profondo valore affettivo oltre che economico.

Rendendosi conto dell'inganno, l'anziana ha sporto denuncia ai Carabinieri, innescando una rapida ricerca a livello nazionale. La tempestiva collaborazione tra le forze dell'ordine ha permesso un successo in poche ore: la Polizia ferroviaria ha fermato una ragazza di 17 anni alla stazione di Roma Termini. La giovane, corrispondente alla descrizione fornita, era in possesso dell'intera refurtiva, recuperata in tempi record.

La minore è stata accompagnata in una struttura della Capitale, e la Procura per i Minorenni è stata informata dell'accaduto.

Questo episodio evidenzia l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine quando le segnalazioni sono immediate.

Modus operandi e risposta delle autorità

Il caso di Pordenone ricalca un consolidato schema di truffa, dove i malviventi si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine per carpire la fiducia delle vittime, spesso anziane. La narrazione di rapine o indagini in corso mira a creare un senso di urgenza e paura, spingendo le vittime a consegnare i propri beni.

La prontezza della denuncia e la sinergia tra le diverse forze di polizia sono state cruciali per il rapido recupero dei beni e l'identificazione della presunta responsabile. Questo sottolinea l'importanza fondamentale di segnalare prontamente ogni episodio sospetto alle autorità competenti.

Prevenzione e casi analoghi: la vigilanza è essenziale

Il fenomeno delle truffe agli anziani è purtroppo diffuso e richiede costante attenzione. Un episodio simile si è verificato a Carmagnola il 18 agosto, dove una coppia di anziani ha sventato un tentativo di truffa con modalità analoghe. Anche in quel caso, un uomo si era finto carabiniere per comparare gioielli rubati. La prontezza di una vicina di casa, che ha allertato il 112, ha permesso l'intervento in flagranza dei Carabinieri di Vinovo e l'arresto di un 19enne per tentata truffa aggravata in concorso. Questo dimostra come la vigilanza della comunità e la tempestività delle segnalazioni siano fattori determinanti.

Questi recenti eventi ribadiscono l'importanza di sensibilizzare la popolazione, in particolare gli anziani e i loro familiari, sui rischi di queste frodi.

Le forze dell'ordine raccomandano di diffidare sempre da richieste sospette e di verificare l'identità di chiunque si presenti come pubblico ufficiale, contattando direttamente le autorità in caso di dubbio.