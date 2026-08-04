Un grave episodio di violenza domestica ha portato all'arresto di un trentaduenne di origine lettone a Ostia, accusato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo avrebbe aggredito la sua convivente, una cinquantunenne di origine polacca, durante una violenta lite scoppiata nella loro abitazione di via dell’Idroscalo.

L'aggressione è avvenuta con modalità efferate: il trentaduenne avrebbe utilizzato uno spray al peperoncino per disorientare la donna, per poi minacciarla e ferirla con un coltello da sub. La vittima, in stato di shock e con diverse lesioni, è stata prontamente soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia.

L'allarme è scattato grazie a una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112, che ha permesso l'intervento immediato dei carabinieri della Stazione di Roma Ostia. I militari, giunti sul posto, hanno gestito la situazione di forte tensione, garantendo la sicurezza della donna e procedendo al fermo dell'aggressore.

Le Ferite della Vittima e la Prognosi

Le lesioni riportate dalla cinquantunenne sono state valutate dai medici dell'ospedale Grassi. La prognosi è stata stabilita in quaranta giorni, evidenziando la gravità delle ferite fisiche e l'impatto psicologico subito dalla vittima.

L'Arresto e il Percorso Giudiziario

Dopo aver ricevuto le prime cure, la donna ha formalizzato la denuncia.

L'uomo, d'intesa con la Procura della Repubblica, è stato quindi arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Condotto al carcere di Regina Coeli a Roma, l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria competente, confermando la legittimità del fermo e la custodia cautelare del trentaduenne in attesa degli sviluppi processuali.