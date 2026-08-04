La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha effettuato una visita istituzionale di alto profilo presso la caserma dei Carabinieri ‘Salvo D'Acquisto’, sede del Comando Unità Mobili e Specializzate ‘Palidoro’. Accompagnata dal comandante generale dell'Arma, generale Salvatore Luongo, la premier ha voluto così esprimere la ferma vicinanza dello Stato e del governo. L'incontro si è svolto in un momento di particolare tensione, a seguito dei violenti scontri avvenuti lo scorso 25 luglio in Val di Susa (Torino), durante le manifestazioni del movimento No Tav, che hanno generato notevole preoccupazione.

Nel corso della visita, Meloni ha rivolto un sentito e doveroso ringraziamento ai militari per la loro esemplare professionalità, il coraggio dimostrato sul campo e il profondo senso del dovere, qualità essenziali nello svolgimento del loro delicato servizio. Un momento centrale e toccante è stato l'incontro con alcuni dei Carabinieri che hanno riportato ferite negli scontri. A loro, la presidente del Consiglio ha espresso, a nome personale e dell'intero esecutivo, la più sincera vicinanza e la profonda gratitudine delle istituzioni per il loro sacrificio e l'impegno costante a tutela della legalità.

Il bilancio dei violenti scontri No Tav in Val di Susa

Gli episodi di violenza del 25 luglio hanno caratterizzato le proteste del movimento No Tav, che si oppone fermamente alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Il bilancio degli eventi in Piemonte è stato significativo: i dati successivi hanno rivelato l'identificazione di ben 436 manifestanti No Tav. Parallelamente, è stato registrato un numero elevato di feriti tra le forze dell'ordine, con un totale di 124 agenti che hanno riportato lesioni di varia entità. Tra gli atti più gravi di vandalismo e aggressione, si è annoverato il danneggiamento di una camionetta dei Carabinieri, un chiaro segnale della tensione e della gravità degli scontri che hanno coinvolto la regione.

L'impegno dello Stato e lo sviluppo del cantiere di Chiomonte

La visita della presidente Meloni si inserisce in un più ampio e costante quadro di attenzione istituzionale verso il personale delle forze dell'ordine, quotidianamente impegnato nei complessi servizi di ordine pubblico nella strategica Val di Susa.

Il cantiere di Chiomonte, punto nevralgico per la costruzione della futura linea ferroviaria Torino–Lione, continua a essere al centro delle proteste e ha raggiunto, al momento, circa il trenta per cento della sua realizzazione. La presenza di alte cariche come il ministro dell’Interno e il capo della polizia durante recenti sopralluoghi ha ulteriormente rafforzato l'impegno del governo. Le istituzioni hanno infatti ribadito la loro ferma determinazione nel sostenere le forze dell'ordine e nel garantire la sicurezza non solo all'interno dei cantieri, ma in tutte le aree interessate dalle persistenti manifestazioni, riaffermando la priorità della legalità.