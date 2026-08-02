Il sindaco di Assisi ha disposto l'istituzione di una zona rossa in seguito all'emissione di vapori provenienti da un locale tecnico di una piscina situata nel territorio comunale. Il provvedimento è stato adottato per ragioni di sicurezza, al fine di tutelare la salute pubblica e consentire le necessarie verifiche sull'origine e sulla natura dei vapori rilevati.

Dettagli del Provvedimento e Area Interdetta

L'ordinanza riguarda specificamente l'area circostante la piscina, dove è stato individuato il locale tecnico da cui si sono sprigionati i vapori.

Le autorità locali hanno prontamente attivato le procedure previste per la gestione di situazioni di rischio ambientale, limitando l'accesso e predisponendo controlli specifici nell'area interessata. La decisione è stata presa in via cautelativa, in attesa degli esiti delle analisi tecniche che dovranno chiarire la composizione dei vapori e valutare eventuali rischi per la popolazione e per l'ambiente.

Il Contesto degli Impianti Natatori ad Assisi

Nel territorio di Assisi, il tema degli impianti natatori è oggetto di costante attenzione, anche in relazione al futuro della piscina olimpica situata nell’area dello Stadio degli Ulivi. Recentemente, il gruppo politico Assisi al Centro ha rilanciato il dibattito sulla riqualificazione di questa struttura.

È stato evidenziato che il finanziamento di circa 850.000 euro è destinato alla piscina coperta di Santa Maria degli Angeli e non all’impianto olimpico. Il sindaco Valter Stoppini ha dichiarato che non è stato assunto alcun impegno per il recupero della piscina olimpica, data la difficoltà di sostenere un elevato investimento con le risorse attuali.

A sua volta, Assisi al Centro ha ricordato che la riqualificazione della piscina olimpica era già prevista fin dal Documento Unico di Programmazione 2016‑2021. Il gruppo propone di avviare una strategia per reperire nuove risorse, esplorando finanziamenti regionali, nazionali, europei o attraverso partnership con privati. La piscina viene considerata un'opera strategica sia sportivamente sia turisticamente, capace di rivitalizzare il territorio e favorire l'indotto. Assisi al Centro chiede quindi di riportare il recupero dell'impianto al centro della pianificazione amministrativa con una prospettiva concreta e a lungo termine.