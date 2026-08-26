L'assessore regionale al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, è intervenuto con una dichiarazione sulla delicata questione della richiesta di suicidio assistito, presentata da una persona residente a Milano. Bertolaso ha invitato a "evitare strumentalizzazioni" su un tema che ha definito "delicatissimo", sottolineando l'importanza di affrontare la vicenda con il massimo rispetto e la dovuta attenzione per tutte le parti coinvolte, in un contesto di grande sensibilità etica.

La posizione della Regione Lombardia e il rispetto delle normative vigenti

In merito alla situazione specifica, l'assessore Bertolaso ha chiarito che la Regione Lombardia "segue con la massima attenzione" ogni sviluppo del caso. Ha ribadito con fermezza che l'intero percorso previsto dalla legge italiana viene scrupolosamente rispettato in ogni sua fase. La Regione, ha spiegato, si attiene rigorosamente alle normative vigenti in materia, garantendo che ogni singola richiesta sia valutata con la dovuta accuratezza dagli organismi competenti. Questo processo avviene nel pieno rispetto delle procedure stabilite, assicurando imparzialità e rigore. Bertolaso ha enfatizzato che "la legge è molto chiara" riguardo ai criteri e alle modalità di accesso al suicidio assistito, e che l'istituzione regionale "non può e non deve sostituirsi alle decisioni che spettano ad altri organismi" preposti specificamente a tale complessa valutazione.

Il quadro normativo italiano e il ruolo degli enti preposti

Il quadro normativo italiano prevede che le richieste di suicidio assistito debbano essere attentamente esaminate da apposite commissioni sanitarie. Queste commissioni hanno il compito fondamentale e imprescindibile di verificare il rispetto di tutti i requisiti stringenti stabiliti dalla legislazione in vigore, assicurando che ogni condizione sia soddisfatta. Nel contesto della Lombardia, la Direzione Generale Welfare svolge un ruolo centrale e strategico: coordina tutte le attività sanitarie e sociosanitarie sul territorio, con l'obiettivo primario di promuovere e tutelare la salute dei cittadini. La Direzione assicura inoltre l'applicazione puntuale e coerente delle leggi in materia di sanità pubblica.

Specificamente, si occupa di monitorare l'attuazione delle procedure relative a casi particolarmente complessi, come quello del suicidio assistito, garantendo che siano pienamente rispettati i diritti fondamentali delle persone coinvolte e la necessaria trasparenza in ogni fase dei processi decisionali.

Concludendo il suo intervento, l'assessore Bertolaso ha voluto rimarcare l'essenzialità di non trasformare i singoli e delicati casi individuali in un terreno di facile scontro politico o mediatico. Ha riaffermato con decisione che "la priorità assoluta deve essere la tutela della dignità e dei diritti della persona", ponendo l'accento sulla necessità di un approccio etico, responsabile e privo di strumentalizzazioni.