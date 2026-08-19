Una bimba di sette mesi, originaria di Sulmona, è morta nei giorni scorsi in un ospedale della Capitale. La piccola, nata pre-termine, avrebbe contratto un batterio non ancora identificato, che potrebbe aver causato il decesso. La vicenda ha preso avvio lo scorso ottobre, quando la madre, una donna di venticinque anni residente a Roma da tempo, si era rivolta a un presidio ospedaliero romano a causa di alcune problematiche riscontrate durante la gravidanza.

Ricostruzione dei fatti

La madre della bambina, originaria di Sulmona ma trasferitasi a Roma per motivi di lavoro, aveva segnalato complicazioni durante la gestazione, recandosi in ospedale per ricevere assistenza.

La neonata è venuta alla luce pre-termine e ha trascorso i primi mesi di vita sotto osservazione e cure mediche. Nei giorni scorsi, la situazione clinica della piccola è precipitata, portando al suo decesso. Secondo quanto emerso, la causa della morte potrebbe essere collegata a un'infezione batterica, sebbene il batterio responsabile non sia stato ancora identificato.

La posizione della famiglia e i prossimi passi

La famiglia della bambina, profondamente colpita dalla tragedia, ha manifestato l'intenzione di presentare una denuncia per chiarire le circostanze del decesso e accertare eventuali responsabilità. Sono in corso accertamenti per individuare con precisione il batterio che avrebbe provocato l'infezione fatale.

La vicenda ha suscitato grande commozione sia a Sulmona, città di origine della famiglia, sia a Roma, dove la madre lavorava e dove la piccola era nata e seguita dal personale sanitario.

Il presidio ospedaliero romano

L'ospedale romano coinvolto nella vicenda è una delle principali strutture sanitarie della Capitale, dotata di reparti specializzati per la cura di pazienti neonatali e per la gestione delle emergenze ostetriche. La struttura offre servizi di assistenza sia per i residenti sia per persone provenienti da altre regioni, rappresentando un punto di riferimento per la sanità della città. Il presidio ospedaliero garantisce la presenza di personale medico qualificato e di tecnologie avanzate per la diagnosi e la cura delle patologie neonatali e materne.