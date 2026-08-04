La Camera dei Deputati ha formalmente approvato l'ordine del giorno presentato dai deputati Amendola e Lomuti, incentrato sulla strategica Statale Ferrandina-Matera. L'iniziativa parlamentare è stata accolta con raccomandazione dal Governo, un passaggio che assume un significato rilevante nel contesto del percorso istituzionale volto al miglioramento della viabilità in Basilicata. Questo atto sottolinea l'attenzione delle istituzioni verso un'infrastruttura considerata cruciale per lo sviluppo e la connettività della regione.

L'Ordine del Giorno: Dettagli e Implicazioni

L'ordine del giorno, promosso e sottoscritto dai parlamentari Amendola e Lomuti, focalizza l'attenzione sulla Statale Ferrandina-Matera, un'arteria viaria riconosciuta come fondamentale per garantire un collegamento efficiente tra la città di Matera e la rete stradale principale. L'accoglimento del documento "con raccomandazione" da parte dell'Esecutivo, pur non configurandosi come un vincolo immediato per l'attuazione delle richieste, rappresenta un impegno formale. Ciò significa che il Governo si impegna a prendere in seria considerazione le proposte e le esigenze delineate nel testo, aprendo la strada a future valutazioni e possibili interventi.

È un segnale politico chiaro di sensibilità verso le istanze territoriali.

La Rilevanza Strategica della Statale Ferrandina-Matera

La Statale Ferrandina-Matera riveste un ruolo centrale e insostituibile per la mobilità dell'intera Basilicata. La sua funzione primaria è quella di facilitare e ottimizzare i collegamenti tra il capoluogo di provincia, Matera, e le altre aree della regione, contribuendo significativamente a fluidificare il traffico e a migliorare l'accessibilità. Questa infrastruttura è costantemente oggetto di dibattito e attenzione da parte delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale, in virtù della sua importanza non solo per la circolazione quotidiana dei cittadini, ma anche per il potenziale sviluppo economico e turistico dell'area materana, un territorio di grande valore storico, culturale e paesaggistico.

La decisione della Camera dei Deputati di approvare l'ordine del giorno con raccomandazione si inserisce, dunque, in un quadro più ampio di crescente attenzione e sensibilità verso le esigenze infrastrutturali del territorio lucano. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici riguardo ai tempi o alle modalità concrete di attuazione delle richieste contenute nel documento, l'atto parlamentare costituisce un solido fondamento per future discussioni e pianificazioni, mantenendo alta la priorità sulle necessità della regione e della sua rete viaria.