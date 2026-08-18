Il Generale di Brigata Gabriele Vitagliano, attuale Comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, ha effettuato questa mattina una visita ufficiale al Comando Provinciale Carabinieri di Trieste. L'incontro, carico di significato, si è svolto in vista dell'imminente trasferimento del Generale, che a partire dai primi giorni di settembre assumerà un nuovo e prestigioso incarico all'interno dell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei Carabinieri.

Durante la sua permanenza a Trieste, il Generale Vitagliano ha voluto rivolgere un sentito saluto e un profondo ringraziamento a tutti i militari della Compagnia.

Ha enfatizzato l'importanza del loro "quotidiano impegno", un'attività incessante e fondamentale per la tutela delle comunità a loro affidate. Il Comandante ha inoltre messo in luce il "profondo senso di appartenenza all'Istituzione" e la "vicinanza alla cittadinanza" che animano costantemente il servizio dei Carabinieri, riconoscendo il loro ruolo insostituibile nel garantire la sicurezza e rafforzare la fiducia della popolazione locale.

Il trasferimento e il nuovo ruolo strategico

La visita del Generale Vitagliano rappresenta un momento di passaggio cruciale per la Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia. Il suo prossimo incarico, che prenderà avvio a settembre, lo vedrà impegnato in un settore di importanza strategica per l'Arma: l'organizzazione addestrativa.

Questo ambito è essenziale per la costante formazione e l'aggiornamento professionale dei militari, garantendo che l'Arma possa affrontare le sfide future con competenza e preparazione. Il saluto ai colleghi di Trieste è stato anche un'opportunità per ribadire i valori fondamentali che da sempre guidano l'operato dei Carabinieri in tutta la regione.

La Legione Carabinieri FVG e la visione dell'Arma

La Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, sotto la guida del Generale Vitagliano fino a oggi, ha coordinato con efficacia le molteplici attività dell'Arma sul territorio regionale, assicurando una presenza capillare e costante dei militari. Le sue funzioni includono la garanzia della sicurezza pubblica, il contrasto alla criminalità organizzata e comune, e una stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine.

La centralità della regione nelle strategie operative dell'Arma è stata ulteriormente evidenziata dalla recente presenza in Friuli Venezia Giulia del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Salvatore Luongo. In tale occasione, il Generale Luongo aveva sottolineato l'importanza del servizio e del rispetto del cittadino, evidenziando altresì il contributo essenziale dei giovani Carabinieri per la modernizzazione e la digitalizzazione dell'Istituzione, aspetti cruciali per il futuro dell'Arma.