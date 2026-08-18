Nel tardo pomeriggio del 17 agosto 2026, sulla spiaggia di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il vice dirigente del Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, Sebastiano Rotta, ha salvato due bambini in difficoltà in mare. L'episodio si è verificato mentre Rotta si trovava in spiaggia insieme alla sua famiglia, dimostrando un senso del dovere.

Il funzionario ha notato un gruppo di cinque bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni su una tavola SUP a circa 50 metri dalla riva. Percependo la loro inesperienza e il rischio di essere trascinati dalla corrente, si è avvicinato per accompagnarli a riva.

A circa 20 metri dal gruppo, un bambino di circa 5-6 anni si è tuffato e ha iniziato ad annaspare chiedendo aiuto; il funzionario lo ha raggiunto e messo in sicurezza. Poco dopo, una bambina più grande, spaventata, si è tuffata e ha chiesto aiuto. Il vice dirigente ha quindi raggiunto anche lei, mantenendoli in sicurezza e accompagnandoli fino a un gommone ormeggiato nelle vicinanze, dove si sono potuti aggrappare e attendere i soccorsi. Altri bagnanti hanno contribuito a riportare i bambini al bagnasciuga, dove sono stati tutti messi in salvo.

Il ruolo dei bagnanti e il salvataggio a riva

Durante l'intervento, altri bagnanti presenti sulla spiaggia hanno contribuito a riportare i bambini al bagnasciuga, dove sono stati tutti messi in salvo.

L'azione congiunta del funzionario dei Vigili del fuoco e dei presenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi per i piccoli coinvolti.

Il Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria: un presidio di sicurezza

Il Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, di cui Sebastiano Rotta è vice dirigente, è l'ente responsabile della gestione degli interventi di soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi nella provincia. Il comando opera con personale specializzato e mezzi dedicati, garantendo la sicurezza della popolazione sia in ambito urbano che nelle aree costiere e rurali della provincia di Reggio Calabria.