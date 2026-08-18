Ottant'anni dopo la strage di Vergarolla, resta vivo il ricordo di una delle tragedie che segnarono il secondo dopoguerra nelle terre dell'Adriatico orientale. A ricordare le vittime è il presidente del Senato Ignazio La Russa.

L'esplosione sulla spiaggia di Pola

"Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, una terribile esplosione provocò una strage durante una giornata di festa alla quale partecipavano numerose famiglie e cittadini italiani.

Circa un centinaio di persone persero la vita e moltissime altre rimasero ferite.

La tragedia che è stata per molto tempo volutamente rimossa, si inserisce nelle complesse vicende che segnarono quelle terre nel secondo dopoguerra, caratterizzate da violenze, divisioni e dall'esodo di gran parte della popolazione italiana.

Oggi, a ottant'anni di distanza, è nostro dovere continuare a mantenere viva la memoria di quelle vittime e di quella tragica vicenda, trasmettendola alle nuove generazioni. Ricordarla significa rendere il doveroso omaggio a vittime innocenti e, al tempo stesso, riaffermare il valore della memoria come strumento di conoscenza e verità storica".

Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.