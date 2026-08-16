I carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno intensificato le operazioni di prevenzione e controllo sul territorio, concentrandosi in particolare nelle aree della vivace movida notturna del quartiere. La notte tra il 15 e il 16 agosto è stata caratterizzata da due distinti interventi che hanno richiesto l'immediata presenza delle forze dell'ordine in via della Scala e in piazza Trilussa. Questi episodi hanno portato alla denuncia di due individui per resistenza a pubblico ufficiale e all'avvio di indagini approfondite per un tentativo di rapina, sottolineando l'impegno costante nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Tentativo di rapina in via della Scala: un'aggressione sventata

Intorno alla mezzanotte, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta con prontezza in via della Scala, in seguito alla segnalazione di un tentativo di rapina. Un cittadino di 49 anni è stato avvicinato da due individui che, con fare deciso, hanno cercato di strappargli la catenina che portava al collo. La situazione è rapidamente degenerata quando un amico della vittima, anch'egli di 49 anni, è intervenuto coraggiosamente per sventare il furto. Questo gesto ha innescato una breve ma concitata colluttazione, durante la quale l'amico è rimasto lievemente ferito a una spalla. I militari, giunti sul posto, hanno fornito i primi soccorsi al ferito, che è stato successivamente trasportato in codice giallo presso l'ospedale 'Santo Spirito' per le cure mediche necessarie.

Le indagini per identificare e rintracciare i responsabili di questo grave episodio criminale sono state avviate immediatamente, con l'obiettivo di assicurare i malviventi alla giustizia.

Lite in piazza Trilussa: due denunciati per resistenza a pubblico ufficiale

Poco prima dell'una, un secondo episodio ha richiesto l'intervento di una pattuglia in transito in piazza Trilussa. I militari sono stati richiamati con urgenza dai passanti a causa di una lite animata tra più persone, che stava creando disordine e preoccupazione tra i presenti. Durante le fasi di controllo e identificazione dei soggetti coinvolti, due degli individui hanno opposto una resistenza attiva e decisa ai carabinieri, cercando di sottrarsi all'accertamento.

Si tratta di un cittadino tunisino di 24 anni e un cittadino egiziano di 19 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici per scippo, un dettaglio che evidenzia una certa familiarità con attività illecite. Nonostante la loro opposizione, i due sono stati bloccati dai militari senza che nessuno riportasse ulteriori ferite. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, un'accusa che sottolinea la gravità del loro comportamento nei confronti delle autorità e l'importanza del rispetto delle forze dell'ordine.

L'impegno costante dei carabinieri per la sicurezza a Trastevere

Questi recenti episodi evidenziano la costante e capillare attività di controllo e prevenzione svolta dalla Compagnia di Roma Trastevere.

Le operazioni sono regolarmente indirizzate a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare la criminalità, con una particolare attenzione alle zone caratterizzate da un maggiore afflusso di persone, come le aree della movida, che spesso possono essere teatro di episodi di microcriminalità. L'impegno dei carabinieri si traduce in una presenza costante e visibile sul territorio, finalizzata non solo a reprimere i reati contro il patrimonio e a mantenere l'ordine pubblico, ma anche a fungere da deterrente. Come dimostrato anche da precedenti interventi, questa strategia operativa ha portato a numerose denunce e al rafforzamento della percezione di sicurezza nel quartiere, contribuendo a un ambiente più protetto per residenti e visitatori.