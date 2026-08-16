Un'intensa attività straordinaria di controllo del territorio è stata condotta dalla polizia di Stato a Roma e nelle aree circostanti tra il 14 e il 15 agosto, in concomitanza con le celebrazioni di Ferragosto. L'operazione ha visto l'impiego di oltre 500 agenti e ha portato all'identificazione di 2.500 persone, di cui 433 risultate con precedenti di polizia. I controlli si sono estesi non solo alla capitale, ma anche alle principali località balneari e al litorale, includendo Anzio, Nettuno, Ostia, Ladispoli, Fiumicino, Civitavecchia e Castel Gandolfo.

Nel corso di queste verifiche mirate, sono stati controllati 1.300 veicoli, con l'emissione di 40 sanzioni. Le infrazioni più comuni rilevate hanno riguardato il mancato uso della cintura di sicurezza e le irregolarità relative alla revisione periodica dei mezzi. L'attenzione si è focalizzata anche sul settore commerciale: 26 esercizi sono stati sottoposti a verifica, e quattro di essi hanno ricevuto sanzioni. Ulteriori accertamenti sono stati eseguiti su due siti destinati all'accensione di fuochi d'artificio e sugli artifizi pirotecnici presenti, a garanzia della sicurezza pubblica.

Bilancio delle operazioni estive sul litorale romano

L'operazione di Ferragosto si inserisce in un più ampio contesto di controlli intensificati che la polizia ha avviato dall'inizio di giugno nelle località litorali e balneari della capitale.

Il bilancio complessivo di queste attività, fino a metà agosto, è significativo: sono state arrestate 106 persone e circa 300 soggetti sono stati denunciati. Il numero totale delle persone identificate ammonta a circa 30.000. I reati più frequentemente riscontrati in questo periodo includono lo spaccio di sostanze stupefacenti e vari episodi di microcriminalità, in particolare reati di natura predatoria.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai controlli sull'immigrazione: circa 150 cittadini stranieri sono stati accompagnati presso l'Ufficio immigrazione per accertamenti sulla regolarità del loro soggiorno. A seguito di queste verifiche, sei persone sono risultate destinatarie di provvedimenti di espulsione, tre sono state collocate nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) e dieci hanno ricevuto un ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale.

Sul fronte della circolazione stradale, sono stati controllati 9.024 veicoli, con un totale di 1.413 sanzioni elevate per violazioni del codice della strada. Infine, 35 locali commerciali sono stati ispezionati, portando alla sospensione di cinque licenze.

Operazioni straordinarie anche a luglio tra Roma e Milano

L'impegno delle forze dell'ordine si è manifestato con operazioni simili anche nel mese precedente. Il 18 luglio, una ulteriore attività straordinaria di controllo del territorio ha interessato contemporaneamente Roma e Milano. Questa vasta operazione ha portato all'identificazione di oltre 9.000 persone, all'arresto di 15 soggetti e alla denuncia di altri 42. In quell'occasione, 80 cittadini stranieri sono stati condotti nelle questure per accertamenti approfonditi, mentre 7 stranieri irregolari sono stati trasferiti ai Cpr.

I controlli hanno riguardato anche 14 esercizi commerciali e 232 veicoli, e sono stati emessi 49 ordini di allontanamento.

Questi dati evidenziano una chiara intensificazione dei controlli da parte della polizia di Stato nelle principali città italiane e nelle aree costiere durante il periodo estivo. L'obiettivo primario di queste operazioni straordinarie è la prevenzione dei reati e il rafforzamento della sicurezza pubblica, garantendo una maggiore tranquillità per residenti e turisti.