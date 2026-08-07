Un'importante operazione della Guardia di finanza ha portato alla luce la presenza di quattordici lavoratori in nero all'interno di una sartoria situata a Carpi, in provincia di Modena. L'intervento è avvenuto durante un accesso ispettivo presso una ditta individuale attiva nel settore tessile. Tutti i lavoratori identificati sono risultati essere cittadini extracomunitari, impiegati senza la regolare instaurazione del rapporto lavorativo, evidenziando una grave violazione delle normative vigenti.

La scoperta si inserisce nel contesto di attività investigative mirate al contrasto del lavoro irregolare.

Nei confronti dell'attività economica coinvolta, verrà applicata la cosiddetta maxisanzione, che può raggiungere un importo massimo di 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare. Inoltre, è stata inoltrata una richiesta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività. Questa misura è prevista dalla legge quando la percentuale di lavoratori impiegati in nero supera il 10% degli assunti regolarmente, evidenziando la serietà delle infrazioni.

Dettagli dell'operazione e le sanzioni previste

L'intervento delle Fiamme Gialle si inserisce in un più ampio contesto di controlli periodici nel distretto tessile di Carpi, un'area con numerose aziende del settore.

La normativa vigente prevede sanzioni amministrative significative per le imprese che impiegano personale senza un regolare contratto. Nel caso specifico, la maxisanzione può arrivare fino a 11.700 euro per ogni lavoratore irregolare individuato, sottolineando la gravità delle violazioni accertate e l'impegno delle autorità nel contrastare tali pratiche illecite.

Il ruolo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha la competenza di adottare provvedimenti di sospensione dell'attività in presenza di lavoro nero che superi la soglia del 10% della forza lavoro complessiva. Questo ente, istituito per garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza, interviene su segnalazione delle autorità competenti per applicare le misure previste dalla legge. La sua azione è fondamentale per assicurare la legalità e la tutela dei diritti dei lavoratori, intervenendo con fermezza nei confronti delle aziende che non rispettano la normativa.