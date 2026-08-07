La Corte dei conti, attraverso la sua sezione giurisdizionale regionale per la Campania, presieduta dal dottor Michele Oricchio, ha emesso una significativa sentenza di condanna. Il provvedimento riguarda sei ex amministratori del Comune di Caivano ed è l'esito del secondo processo relativo al dissesto finanziario che ha interessato l'ente locale nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014.

Al centro della decisione della magistratura contabile vi è l'ex sindaco Antonio Falco, condannato a versare una somma prossima ai 70mila euro a favore del Comune.

Analogamente, cinque ex assessori – Francesco Casaburo, Bartolomeo Perna, Enzo Pinto, Vincenzo Semonella e Giulio Di Napoli – dovranno ciascuno corrispondere un importo di poco superiore ai 31mila euro. Queste condanne sono il risultato di una complessa inchiesta, coordinata dai vice procuratori generali Davide Vitale e Licia Centro, che ha approfondito le responsabilità nella gestione delle finanze comunali.

Le implicazioni della sentenza e le possibili sanzioni future

La sentenza, depositata ufficialmente il 6 agosto, non si limita alle sole condanne di natura pecuniaria. Essa prevede infatti la possibilità che ai sei ex amministratori coinvolti possano essere applicate sanzioni interdittive.

Il procuratore regionale, Giacinto Dammicco, avrà il compito di trasmettere la decisione agli organismi competenti, i quali valuteranno l'adozione di ulteriori e appropriate misure. L'intervento della magistratura contabile si inserisce nel più ampio quadro delle azioni volte a definire le responsabilità amministrative e a tutelare l'erario pubblico in situazioni di grave dissesto finanziario degli enti locali.

Il ruolo della Corte dei conti nella tutela delle finanze pubbliche

La Corte dei conti rappresenta un pilastro fondamentale dell'ordinamento costituzionale italiano, investita di cruciali funzioni di controllo e giurisdizione in materia di contabilità pubblica. La sua sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in particolare, è deputata a esaminare e giudicare le responsabilità amministrative e contabili che possono emergere a carico di amministratori e funzionari pubblici operanti negli enti locali della regione.

Tra i suoi compiti più rilevanti vi è la rigorosa verifica della corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche. In caso di accertamento di un danno erariale, la Corte ha il potere di irrogare le sanzioni opportune, garantendo così la tutela degli interessi finanziari della collettività. Questa azione è essenziale per prevenire e sanzionare le irregolarità nella gestione delle risorse dei contribuenti, come avvenuto nel caso del Comune di Caivano.