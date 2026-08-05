Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, ha annunciato la chiusura del procedimento civile relativo alla morte del figlio, avvenuta a seguito di un trapianto di cuore fallito presso l'ospedale Monaldi di Napoli. L'accordo per il risarcimento stragiudiziale è stato siglato con l'azienda ospedaliera dei Colli, un passo cruciale per la famiglia in vista dell'imminente processo penale. «La cifra, come ho sempre detto, non mi interessava», ha dichiarato Mercolino, «l’unica cosa importante era arrivare al processo penale senza il peso del procedimento civile».

La madre ha condiviso un momento intimo legato al ricordo del figlio: «Lui sorride, lo vedo sorridere sempre». Ha raccontato di averlo visitato nel giorno del suo onomastico, rivolgendogli parole di speranza per il futuro processo: «Amore di mamma, manca poco e inizia il processo, ci siamo quasi». Patrizia Mercolino ha espresso la consapevolezza che il giorno dell'udienza sarà emotivamente molto pesante, ma ha ribadito di considerarlo un dovere imprescindibile nei confronti di Domenico.

Accordo stragiudiziale: un passo verso il processo penale

Il percorso risarcitorio ha avuto inizio con la richiesta stragiudiziale della famiglia Caliendo. La conclusione dei lavori del comitato valutazione sinistri dell'ospedale Monaldi è stata comunicata a luglio 2026.

Patrizia e Antonio Caliendo, genitori di Domenico, hanno sempre creduto nella possibilità di evitare il processo civile, una posizione sostenuta dall'avvocato Francesco Petruzzi. L'intesa si inserisce nelle finalità del tavolo tecnico sul contenzioso, oggetto di un recente incontro con rappresentanti della Corte di Appello di Napoli, Regione Campania, direttori sanitari di Asl e aziende ospedaliere, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

L'avvocato Petruzzi ha evidenziato che l'accordo potrebbe essere la prima intesa a soddisfare gli obiettivi della convenzione tra Corte d'Appello, Regione, Avvocatura e Asl. Patrizia Mercolino ha precisato che la famiglia non ha mai provato astio verso l'ospedale, ma solo contro i singoli indagati.

La struttura sanitaria dovrebbe convocare a breve la famiglia e il suo legale per l'atto finale del percorso risarcitorio.

L'ospedale Monaldi e la gestione dei sinistri

L'ospedale Monaldi, parte dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, è una realtà sanitaria di rilievo in Campania. L'azienda gestisce diversi presidi e si occupa di attività cliniche, ricerca e formazione. Il comitato valutazione sinistri ha il compito di esaminare le richieste di risarcimento, favorendo soluzioni conciliative tra le parti, nel rispetto delle convenzioni con enti regionali e giudiziari.