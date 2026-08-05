Villa Verdi, residenza di Giuseppe Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, versa in stato di abbandono e degrado da due anni, a seguito della chiusura. Gli eredi del Maestro hanno denunciato la situazione, esprimendo preoccupazione per le condizioni del monumento e le difficoltà di accesso alla proprietà.

La denuncia degli eredi e lo stato attuale della Villa

Maria Mercedes Carrara Verdi, pronipote del compositore, ha dichiarato che gli eredi, pur proprietari, devono richiedere permesso all’Isvegi (Istituto vendite giudiziarie) per entrare. La recinzione in rete metallica è abbattuta, rendendo il giardino accessibile.

Un esposto dell’Isvegi ha portato all'incarico di una ditta per il ripristino. Gli eredi sottolineano che «due anni di abbandono hanno ridotto Villa Verdi in uno stato deprimente» e si sentono demoralizzati per quanto accaduto dopo vendita all’asta ed esproprio.

Esproprio e vincoli: le perplessità degli eredi

La pronipote ha ricordato che villa e parco sono totalmente vincolati, esprimendo dubbi sul decreto di esproprio per pubblica utilità, poiché «l’ultima preoccupazione sembra essere Giuseppe Verdi». Ha citato le visite dell’ex ministro Sangiuliano, i fondi accantonati per l’acquisto e l’indennizzo proposto, progressivamente ridotto. Gli eredi si sentono «presi in giro» e definiscono la situazione «un insulto al Maestro e al suo monumento più vero».

Villa Verdi: storia e importanza culturale

Situata a Sant’Agata di Villanova sull’Arda (Piacenza), Villa Verdi fu acquistata da Giuseppe Verdi nel 1848, divenendo la sua residenza principale e luogo di ispirazione. L’edificio e il parco sono sottoposti a vincoli di tutela come beni di interesse storico e culturale. La villa è stata oggetto di attenzione istituzionale per la sua conservazione e valorizzazione, confermando il suo status di uno dei principali luoghi verdiani in Italia.