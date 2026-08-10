I quattro giovani arrestati in relazione al pestaggio mortale avvenuto a Cervia rimangono in carcere. La conferma della detenzione è giunta dalle autorità giudiziarie, a seguito dell'aggressione che ha tragicamente condotto alla morte di un uomo di 54 anni. L'episodio di inaudita violenza si è consumato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio, quando la vittima, un uomo residente in un camper nella località di Pinarella di Cervia e già seguito dai servizi sociali del Comune, è stata rinvenuta in condizioni agonizzanti all'interno di un parcheggio.

La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 5 del mattino, grazie all'intervento di un camionista di passaggio che ha notato l'uomo. Le sue condizioni erano disperate: presentava gravi lesioni al cranio e alla zona toracica, chiari segni di un brutale pestaggio. Trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Cesena, le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime, lasciando poca speranza ai sanitari. La Procura di Ravenna ha prontamente aperto un fascicolo per tentato omicidio, ipotesi che si è poi tristemente evoluta in omicidio a seguito del decesso della vittima. Gli inquirenti, considerando la severità delle ferite riscontrate, hanno fin da subito ipotizzato che l'aggressione possa essere stata opera di più persone.

Il contesto della vittima e le indagini

La vittima era una figura conosciuta nell'area di Pinarella. Viveva in un camper, posizionato nelle vicinanze di quello del padre, anch'egli assistito dai servizi sociali. Sebbene in passato l'uomo fosse stato segnalato per piccoli episodi legati allo spaccio di droghe leggere e a schiamazzi, non risultano a suo carico precedenti di aggressioni verso altre persone. Un dettaglio emerso dalle indagini riguarda un intervento dei carabinieri avvenuto poche ore prima del drammatico evento: i militari erano stati chiamati per una discussione che aveva coinvolto la vittima e altre persone. Tuttavia, le successive verifiche hanno escluso il coinvolgimento di queste ultime nell'aggressione che ha poi causato la morte dell'uomo.

La famiglia della vittima godeva di una certa notorietà nel territorio di Pinarella. Il padre, infatti, aveva in passato gestito i campi da tennis e un bar locale, attività che lo avevano reso un punto di riferimento per la comunità. Con il passare del tempo, la situazione economica della famiglia era progressivamente peggiorata, fino a costringerli a una vita in camper, entrambi sotto l'assistenza dei servizi sociali. La presenza della vittima era facilmente riconoscibile in paese: lo si vedeva spesso passeggiare con una radiolina in mano, un'immagine familiare per molti residenti. L'intera comunità locale è rimasta profondamente scossa e preoccupata per la tragica sorte dell'uomo e per la violenza inaudita che ha colpito la tranquilla località di Cervia.