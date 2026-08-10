Il Centro di Aggregazione Giovanile di Fabriano diventa un laboratorio di cittadinanza attiva grazie a GiovAni In Azione. L'iniziativa, avviata il 10 agosto 2026, coinvolgerà giovani (15-25 anni) in open day, World Café, formazione di mentor Youth Ambassadors e un hackathon della sostenibilità. Finanziato con 20mila euro dalla Regione Marche nell'ambito del programma europeo Geaaar Up!, il progetto mira a rendere i giovani attori di cambiamento nello sviluppo sostenibile. Durata: circa undici mesi, con conclusione a giugno 2027.

Il percorso di GiovAni In Azione prevede open day al Centro e momenti di ascolto World Café.

Seguirà la formazione di mentor (25-35 anni), gli “Youth Ambassadors for Fabriano 2030”, che guideranno i giovani in peer education sull'Agenda 2030. Risultati attesi: un Toolkit della Cittadinanza Attiva, redatto dai ragazzi, e almeno quattro micro-progetti su cittadinanza, benessere e cultura, tramite l'Hackathon della Sostenibilità e campagne social come #Fabriano2030Challenge. L'iniziativa culminerà in un evento pubblico finale aperto alla città.

Impegno civico e dichiarazioni istituzionali

L'assessore alle Politiche giovanili, Maurizio Serafini, ha evidenziato che l'iniziativa "Gaia" fornisce ai giovani "metodi, mentor e strumenti concreti per incidere davvero sulle scelte che riguardano il territorio in cui vivono".

I primi open day al Centro di Aggregazione Giovanile si terranno nelle prossime settimane, con calendario comunicato.

I centri giovanili nelle Marche: un quadro regionale

Le Marche ospitano altri importanti centri giovanili, come La Factory a Jesi, inaugurata il 24 luglio 2026. Questo centro, ricavato da un capannone comunale riqualificato, si rivolge a giovani (11-21 anni). Offre attività ludiche, laboratoriali, di supporto scolastico, musica, cinema. La Factory mira a promuovere l'aggregazione giovanile, prevenire la dispersione scolastica e sostenere il benessere dei ragazzi. Una collaborazione con l'Università di Urbino "Carlo Bo" per una ricerca sulla dispersione scolastica è stata annunciata, in sinergia con i frequentanti del centro.