Un caso accertato di febbre virale chikungunya è stato segnalato a Terni, con conseguente immediata disinfestazione disposta dal Comune. La malattia, trasmessa da zanzare del genere Aedes, è stata notificata alla Usl Umbria 2 il 5 agosto 2026. Il caso riguarda un residente in viale Brin. Il Comune di Terni ha informato tramite nota sulle misure adottate.

Il sindaco Stefano Bandecchi ha firmato un'ordinanza di disinfestazione la sera del 6 agosto 2026. L'intervento è stato programmato per il 7 agosto 2026, dalle ore 5 alle ore 7, e interesserà aree pubbliche in diverse vie.

Le zone interessate includono viale Brin (dal civico 74 al 160), viale Centurini (dal civico 1 al 25), via Breda (dal civico 1 al sottopasso), via Verri, via Menabrea, via Campriani (da via Breda a via Verri) e via del Raggio Vecchio (da via Bertani a via Menabrea). Sarà impiegato un prodotto adulticida, il Permefree (permetrina e tetrametrina), o analoghi.

L'ordinanza e le zone di intervento

L'ordinanza del sindaco Bandecchi prevede interventi mirati nelle zone del caso, con l'obiettivo di ridurre la presenza di zanzare vettori del virus. L'operazione si concentrerà sulle vie pubbliche indicate, con focus sui civici specificati.

Chikungunya: sintomi, trasmissione e prevenzione

La febbre chikungunya è una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare infette del genere Aedes (in particolare Aedes albopictus e Aedes aegypti).

I sintomi tipici sono febbre alta, dolori articolari e, talvolta, eruzioni cutanee. La prevenzione si basa sul controllo dei vettori e su misure di protezione individuale, come l'uso di repellenti e l'eliminazione dei ristagni d'acqua, habitat riproduttivi.