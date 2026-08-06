Un drammatico episodio ha scosso la mattinata del 6 agosto 2026 a Cinisello Balsamo, comune dell'hinterland milanese, dove un uomo di 35 anni si è dato fuoco davanti all'abitazione della sua ex compagna. L'atto, di estrema gravità, ha immediatamente richiamato l'attenzione dei residenti e delle autorità, innescando una rapida catena di soccorsi. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe cosparso di un liquido infiammabile per poi appiccare le fiamme, compiendo un gesto che ha lasciato tutti sgomenti.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

La scena, di forte impatto, ha visto l'immediato arrivo dei sanitari del 118, allertati da testimoni o dalla stessa ex compagna. L'intervento è stato rapido e coordinato: sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, e le forze dell'ordine per avviare le prime indagini. Il 35enne, la cui identità non è stata ancora divulgata, è stato trovato in condizioni gravissime, con ustioni estese su gran parte del corpo, segno della violenza dell'atto compiuto.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'accaduto, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, una struttura specializzata nella gestione di casi di ustioni gravi.

I medici, fin dal suo arrivo, hanno definito le sue condizioni come "critiche", riservandosi la prognosi. La battaglia per la sua sopravvivenza è ora nelle mani del personale sanitario, che sta compiendo ogni sforzo per stabilizzare il quadro clinico estremamente delicato.

Le indagini della Polizia di Stato

Sul luogo del drammatico evento, gli agenti della Polizia di Stato hanno immediatamente avviato le procedure investigative per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e comprendere le motivazioni che hanno spinto l'uomo a un gesto così disperato. L'area antistante l'abitazione dell'ex compagna è stata temporaneamente delimitata per consentire agli specialisti della scientifica di effettuare tutti i rilievi tecnici necessari.

Ogni elemento, dalla presenza di acceleranti all'analisi delle testimonianze, è cruciale per fare piena luce sull'accaduto.

Le indagini proseguono a ritmo serrato. Gli inquirenti stanno raccogliendo ogni possibile testimonianza e verificando ogni dettaglio utile a chiarire il contesto in cui si è consumato l'episodio. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni cliniche dell'uomo, che rimane ricoverato in prognosi riservata, a sottolineare la gravità del suo stato di salute. La comunità di Cinisello Balsamo, intanto, resta profondamente scossa da questa vicenda che ha portato un momento di terrore e incredulità nelle strade della città.

L'arrivo massiccio dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine ha destato una forte impressione tra i residenti della zona, molti dei quali hanno assistito direttamente o indirettamente alle fasi iniziali dell'intervento. L'eco di questo tragico evento si diffonde rapidamente, lasciando un senso di angoscia e interrogativi sulle circostanze che hanno condotto a un epilogo così doloroso e drammatico.