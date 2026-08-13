Un delicato intervento ha visto i vigili del fuoco di Pordenone operare in una sala pre-operatoria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli per rimuovere un anello fallico in acciaio inox. Il dispositivo era rimasto incastrato a un paziente per diversi giorni, e la sua rimozione si era rivelata impossibile per il personale medico della struttura. Questo ha reso necessario l'intervento specialistico delle squadre di soccorso, chiamate a risolvere una situazione di particolare complessità.

L'intervento specialistico e la strumentazione

L'operazione, di natura altamente specialistica, si è svolta all'interno di una sala pre-operatoria dell'ospedale.

Per affrontare la sfida tecnica, è stata impiegata una mini fresa di precisione, uno strumento fornito da un'azienda locale e specificamente scelto per la sua capacità di operare efficacemente in spazi estremamente ristretti. Questa scelta è stata cruciale per garantire la massima sicurezza e precisione. Durante tutte le fasi dell'operazione, il personale medico e infermieristico dell'ospedale ha lavorato in stretta collaborazione con la squadra dei vigili del fuoco, assicurando un monitoraggio costante delle condizioni del paziente, soprattutto nei momenti più critici e delicati dell'intervento.

Successo dell'operazione grazie all'esperienza

Il successo dell'intervento è stato determinato da una combinazione di fattori chiave: la precisione millimetrica dell'utensile impiegato e la notevole esperienza della squadra dei vigili del fuoco friulana.

Quest'ultima, infatti, aveva già dimostrato le proprie capacità in situazioni analoghe, avendo portato a termine con successo un'altra attività simile in passato. Grazie a questa sinergia di competenza e tecnologia, l'anello è stato rimosso senza alcuna complicazione, e l'intera operazione si è conclusa con un esito positivo. Il paziente ha potuto così superare la difficile situazione senza riportare conseguenze, a testimonianza dell'efficacia e della professionalità dimostrate da tutte le squadre coinvolte.