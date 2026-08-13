Una notizia di speranza giunge dall'ospedale Niguarda di Milano: Leonardo Bove, il sedicenne studente del liceo Virgilio di Milano rimasto gravemente ferito nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stato dimesso questa mattina. Il giovane era giunto al Niguarda da Zurigo, tra gli ultimi due ragazzi trasferiti in Italia dopo il tragico evento che ha coinvolto diversi studenti.

Le condizioni di Leonardo Bove erano apparse subito molto serie: aveva infatti riportato ustioni su quasi il cinquanta per cento del corpo, configurandosi come uno dei casi più gravi tra i quattro studenti del liceo Virgilio coinvolti nell’incendio.

Nonostante il rientro a casa, il percorso di cura di Leonardo non è ancora concluso; dovrà infatti continuare a recarsi in ospedale per proseguire le terapie e gli interventi necessari al suo completo recupero. I controlli e le cure mediche proseguiranno anche per gli altri ragazzi già dimessi, con un programma di follow-up che si estenderà per tutta l’estate.

La situazione degli studenti del Liceo Virgilio

Al momento, l’ospedale Niguarda di Milano continua a ospitare Francesca Noto, anch’essa sedicenne e studentessa del liceo Virgilio di Milano, coinvolta nel medesimo incendio. Francesca è l’ultima dei quattro studenti ancora in cura presso la struttura milanese, a testimonianza della complessità e della durata dei percorsi di riabilitazione necessari dopo lesioni di tale entità.

Gli altri ragazzi, che hanno già potuto fare ritorno alle proprie abitazioni, sono costantemente monitorati attraverso controlli periodici e specifici interventi di follow-up, essenziali per il loro pieno recupero dalle ferite riportate.

Il ruolo del Niguarda di Milano nella gestione delle emergenze

L’ospedale Niguarda di Milano si conferma un punto di riferimento cruciale nel panorama sanitario nazionale, essendo uno dei principali poli ospedalieri della città. La sua struttura è dotata per offrire un’ampia gamma di servizi di emergenza, degenza e specialistici, ed è particolarmente riconosciuta per l’eccellenza nella gestione di casi complessi, tra cui le ustioni gravi e i traumi maggiori. Il Niguarda, in particolare, vanta un centro grandi ustionati all'avanguardia, specificamente attrezzato per la cura intensiva di pazienti con lesioni estese e per fornire il necessario supporto al recupero post-acuto, un aspetto fondamentale per la qualità della vita dei pazienti.

La sua rete di collaborazione si estende a strutture sanitarie nazionali e internazionali, facilitando il trasferimento e la presa in carico di pazienti in condizioni critiche, garantendo così un’assistenza di altissimo livello.