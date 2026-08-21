Il Comune di Crotone ha conferito una menzione speciale alla memoria di Davide Ferrerio, giovane bolognese vittima di una violenta aggressione avvenuta nell'agosto 2022 nella città calabrese. La cerimonia si è svolta presso la Casa della Cultura, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e numerosi cittadini, uniti nel ricordo e nella riflessione su un evento che ha profondamente segnato la comunità.

Davide Ferrerio fu aggredito il 12 agosto 2022 a Crotone, riportando gravissime lesioni che lo costrinsero in coma irreversibile fino al decesso, avvenuto nell'aprile 2024.

L'iniziativa del Comune intende mantenere vivo il ricordo della figura di Davide e del drammatico episodio che ha colpito la comunità locale e nazionale, richiamando l'attenzione sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza e di promuovere la cultura della non-violenza.

Il significato profondo della menzione speciale

Durante la commovente cerimonia, la menzione speciale è stata consegnata ai familiari di Davide Ferrerio, in un momento di grande emozione. Il riconoscimento è stato attribuito con la motivazione "alla memoria di Davide Ferrerio, vittima innocente di una brutale aggressione, esempio di coraggio e dignità". Le autorità presenti hanno sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria di Davide e di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità e della sicurezza, elementi fondamentali per una convivenza civile.

Questa menzione speciale rappresenta un gesto simbolico di profondo valore, con cui il Comune di Crotone ha voluto esprimere profonda vicinanza e solidarietà alla famiglia Ferrerio. Il riconoscimento ribadisce inoltre il fermo impegno delle istituzioni locali contro ogni forma di violenza, promuovendo una cultura di rispetto e giustizia.

L'impegno del Comune di Crotone per la legalità e la memoria

Il Comune di Crotone, ente locale del capoluogo calabrese, promuove attivamente iniziative culturali, sociali e civiche finalizzate al coinvolgimento della comunità e al rafforzamento dei valori di solidarietà e rispetto. La Casa della Cultura, sede della cerimonia, è uno dei principali spazi culturali cittadini dedicati a eventi pubblici e manifestazioni commemorative, contribuendo a tessere la memoria collettiva.

La consegna della menzione speciale a Davide Ferrerio si inserisce nel quadro delle attività istituzionali del Comune volte a ricordare persone che hanno subito ingiustizie e a promuovere la cultura della legalità. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, testimoniando il forte impatto che la vicenda di Davide ha avuto su tutta la collettività, e fungendo da monito per il futuro.