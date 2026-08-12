I Carabinieri del Nucleo Forestale di Cetraro hanno denunciato un uomo residente a Bonifati, in provincia di Cosenza, identificato come il presunto autore di un incendio di vaste proporzioni. Il rogo, verificatosi nel mese di luglio, ha causato danni estesi al territorio. L'identificazione è avvenuta durante un controllo ordinario del territorio, attività svolta dai militari per la salvaguardia ambientale. È stato in questo contesto che i carabinieri hanno individuato l'origine delle fiamme nella località di San Lorenzo - Timpone, nel comune di Bonifati.

La scoperta è avvenuta mentre le pattuglie dei carabinieri monitoravano la zona e hanno notato un'intensa colonna di fumo. Raggiunto rapidamente il punto esatto dell'incendio, i militari hanno trovato un uomo che tentava di spegnere le fiamme. Il rogo si stava sviluppando pericolosamente vicino a un ricovero per animali di sua proprietà. Gli accertamenti condotti dai carabinieri forestali hanno permesso di identificare l'individuo come il presunto responsabile. Dalle ricostruzioni, sembrerebbe che l'uomo abbia appiccato il fuoco a dei residui provenienti dal suo ovile. Non essendo riuscito a domare le fiamme, queste si sono rapidamente estese, assumendo dimensioni considerevoli e causando danni ingenti all'ambiente circostante.

Danni ambientali: dieci ettari di vegetazione distrutti

L'incendio ha purtroppo causato la distruzione di una superficie complessiva di 10 ettari. Le fiamme hanno aggredito e annientato diverse tipologie di flora, compromettendo l'equilibrio ecologico locale. Tra le aree più colpite si contano ampie estensioni di macchia mediterranea, essenziale per la biodiversità, numerosi terreni incolti, preziosi uliveti e maestose piante di quercia. Il rogo ha compromesso gravemente sia la vegetazione spontanea sia le coltivazioni agricole presenti nell'area interessata, lasciando uno scenario di desolazione e un impatto ambientale significativo.

L'impegno dei Carabinieri Forestali nella tutela del territorio

Questo grave episodio nel Cosentino riafferma l'importanza dell'attività svolta dai Carabinieri Forestali. La loro missione è la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, con un focus sulla salvaguardia del patrimonio naturale. Il nucleo di Cetraro opera costantemente sul territorio, impegnandosi nel monitoraggio delle aree boschive e rurali. L'Arma dei Carabinieri, attraverso le sue articolazioni specializzate, è in prima linea nella tutela dell'ambiente e nella lotta agli incendi boschivi. Il loro ruolo spazia dalla vigilanza preventiva all'intervento rapido in situazioni di emergenza, dimostrando un impegno incessante per la protezione del paesaggio e delle risorse naturali.