Una tragica fatalità ha scosso il carcere del Castello di Pordenone, dove un giovane detenuto di soli 19 anni, cittadino egiziano, ha perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. La morte è sopraggiunta in seguito a un incendio scoppiato all'interno della sua cella, innescato dal materasso a cui il giovane aveva deliberatamente appiccato il fuoco. L'episodio, di drammatica entità, si è verificato poco prima delle 23, quando il diciannovenne ha compiuto un gesto estremo, sbarrando l'ingresso della propria cella con una sedia prima di dare fuoco al materasso.

L'intervento dei soccorsi e le conseguenze dell'incidente

Nonostante il rapido e tempestivo intervento degli agenti di polizia penitenziaria, che hanno agito con prontezza per contenere la situazione, il detenuto è deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario del Sores Fvg. La gravità dell'intossicazione da monossido di carbonio si è rivelata fatale. Contemporaneamente, i vigili del fuoco sono intervenuti con grande celerità, riuscendo a spegnere l'incendio in breve tempo e a mettere in sicurezza l'area. Per tutta la notte, è stato condotto un monitoraggio costante della qualità dell'aria all'interno della struttura, un'azione cruciale per garantire la sicurezza degli altri reclusi e del personale penitenziario, prevenendo ulteriori rischi legati alle esalazioni.

L'incidente ha avuto ripercussioni anche su altri due detenuti, che si trovavano nella stessa ala del carcere. Questi hanno riportato una lieve intossicazione e sono stati immediatamente trasportati in pronto soccorso per ricevere le necessarie cure e accertamenti medici. Fortunatamente, dopo aver ricevuto le dovute attenzioni sanitarie, sono stati riaccompagnati in carcere. Il giovane deceduto era stato arrestato alcune settimane prima dell'evento, in seguito a un episodio di resistenza a pubblico ufficiale avvenuto durante una rissa nel centro di Pordenone. La sua fedina penale includeva piccoli precedenti, che avevano portato al suo internamento nella struttura penitenziaria.

Il Carcere del Castello di Pordenone: struttura e gestione

Il carcere del Castello di Pordenone è una delle principali strutture penitenziarie situate nella regione del Friuli Venezia Giulia, specificamente nella città di Pordenone. L'istituto è designato per ospitare sia detenuti in attesa di giudizio sia condannati, svolgendo un ruolo fondamentale nel sistema giudiziario italiano. La gestione della struttura è affidata all'amministrazione penitenziaria italiana, che ne assicura il funzionamento e il rispetto delle normative vigenti. La prigione è dotata di avanzati sistemi di sicurezza e si avvale di un personale altamente specializzato, addestrato per la gestione di situazioni di emergenza.

L'intervento coordinato e rapido in occasione dell'incendio nella cella, con la mobilitazione di agenti, sanitari e vigili del fuoco, ha dimostrato la capacità della struttura di affrontare eventi critici, sebbene in questo caso l'esito sia stato tragicamente fatale per il giovane detenuto.