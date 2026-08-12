Una donna di 58 anni, Andreana Anastasia Demuro, originaria di Tempio Pausania, è morta questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 90, nel territorio comunale di Trinità d’Agultu e Vignola.

Lo scontro e i soccorsi

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, si sarebbe verificato uno scontro frontale in un tratto di strada rettilineo che avrebbe coinvolto anche un’altra vettura. Nell’incidente sarebbe rimasto ferito anche l’uomo alla guida della seconda auto, preso in carico dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale dell’elisoccorso e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tempio. I soccorritori hanno estratto il corpo della donna, rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.