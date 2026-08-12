Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Orosei, nel Nuorese, nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2026. Un operaio di 28 anni, originario di Orgosolo, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una potente scarica elettrica mentre era impegnato in un intervento su cavi dell'alta tensione. L'episodio si è verificato durante la riparazione di un guasto alla rete elettrica, un'operazione che ha purtroppo avuto conseguenze drammatiche per il giovane lavoratore.

La scarica elettrica ha investito l'operaio con violenza, causandogli ustioni di terzo grado alla mano sinistra e alla gamba destra.

Le sue condizioni sono apparse subito serie. Immediatamente dopo l'accaduto, gli operatori del 118 sono intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi. Il ferito è stato inizialmente trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro, per poi essere trasferito d'urgenza al Centro grandi ustionati dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, situato presso il presidio del Santissima Annunziata, dove sta ricevendo le cure specialistiche necessarie data la gravità delle lesioni riportate.

Indagini in corso e il ruolo dello Spresal di Nuoro

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti gli ispettori dello Spresal di Nuoro, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

La loro presenza è fondamentale per avviare gli accertamenti necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e a individuare eventuali responsabilità. Le indagini si concentreranno sull'analisi delle procedure di sicurezza adottate durante l'intervento sui cavi dell'alta tensione e sulla verifica del rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è chiarire le cause che hanno portato a questa tragica folgorazione e prevenire futuri incidenti.

Il ruolo degli Spresal, servizi attivi all'interno delle Aziende sanitarie locali, è cruciale nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Questi organismi hanno il compito di vigilare costantemente sul rispetto delle norme di sicurezza, attraverso ispezioni regolari e la verifica dell'implementazione delle misure preventive da parte delle aziende.

In situazioni come quella verificatasi a Orosei, gli ispettori dello Spresal intervengono per accertare le cause degli incidenti, valutare le eventuali carenze e proporre i provvedimenti correttivi più adeguati, contribuendo così a migliorare gli standard di prevenzione degli infortuni.

La prevenzione, una priorità dopo simili tragedie

Questo drammatico episodio si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per gli incidenti sul lavoro. Un evento simile, che sottolinea l'importanza vitale della prevenzione e del rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza, si era già verificato il 16 luglio 2026 a Montesano Salentino, nel Leccese. In quell'occasione, un operaio di 33 anni aveva perso la vita, folgorato durante operazioni di cablaggio della fibra ottica.

Anche in quel caso, gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) erano intervenuti per gli accertamenti di rito, evidenziando come il rischio di contatto con l'energia elettrica richieda la massima attenzione e l'adozione di tutte le precauzioni possibili per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori.