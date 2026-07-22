Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a una fiaccolata silenziosa a Genova, per il venticinquesimo anniversario dell’assalto alla scuola Diaz durante il G8 del 2001. Il corteo, partito da piazza Tommaseo e attraversando Albaro, era aperto da uno striscione con la scritta “Verità e giustizia per Genova”.

Testimonianze e presenze

Tra i partecipanti figuravano la sindaca di Genova, Silvia Salis, e alcuni degli allora ragazzi vittime delle violenze alla Diaz: il giornalista inglese Mark Covell, l’attivista tedesca Lena Zuhlke, il giornalista Lorenzo Guadagnucci e il fumettista Christian Mirra.

Presenti anche Heidi Giuliani ed Enrica Bartesaghi, madre di Sara Gallo, anch’essa picchiata. Covell, che guidava il corteo, fu tra i più gravemente feriti, finendo in coma insieme ad altre ottantuno persone quella notte.

La scuola si apre alla memoria

Il dirigente scolastico Alessandro Cavanna ha accolto i partecipanti nel cortile della scuola Diaz, un gesto inedito. Cavanna ha dichiarato: “Questo è un luogo di tutti. La memoria è uno strumento a difesa della democrazia e dei diritti delle persone. Lavoriamo per far capire l’enorme rottura fra Stato e società civile di 25 anni fa. Per questo in piazza stasera ci sono anche alcuni ragazzi della scuola.”

Cavanna e Francesco Foletti, presidente dell’associazione Kaki Tree, hanno presentato un progetto di piantumazione di un caco, discendente da uno sopravvissuto al bombardamento di Nagasaki.

Foletti ha affermato: “Questa è stata la vostra bomba atomica – e questa pianta è segno di rinascita.”

L'appello della sindaca Salis

La sindaca Silvia Salis ha commentato: “Tutti abbiamo un ricordo ed eravamo stati terrorizzati da quello che sarebbe potuto accadere al G8. Non voglio immaginare quello che avremmo potuto leggere se quei fatti fossero avvenuti oggi, con le mistificazioni dei social e questa politica esacerbata e polarizzata. Le istituzioni devono pretendere invece la ricerca della verità e combattere chi usa la sicurezza e l’ordine pubblico per fare propaganda.”

La fiaccolata è una delle manifestazioni conclusive del programma per il venticinquesimo anniversario dei fatti della Diaz, con la partecipazione di cittadini, ex manifestanti, istituzioni e studenti.